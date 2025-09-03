自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》孩子為玩具吵不停 父母先別介入！ 心理師教4招化解

2025/09/03 09:01

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，面對孩子爭吵，父母不要急著介入，可以先翻譯孩子心情、引導合理表達、安排合作任務，讓他們學會相互尊重；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，面對孩子爭吵，父母不要急著介入，可以先翻譯孩子心情、引導合理表達、安排合作任務，讓他們學會相互尊重；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人與自己的兄弟姊妹從小打到大，越吵感情越好，是彼此最好的玩伴；但也有些人從小就與手足爭奪玩具、父母寵愛，永遠覺得不公平。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，面對孩子爭吵，父母可以先觀察，不要急著介入、翻譯孩子的心情、引導合理表達，以及安排合作任務，讓他們學會相互尊重。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，如果用「不打不相識」來形容交朋友，那麼兄弟姐妹之間可能正好顛倒：一出生就相識，也直接相愛相殺。他們有時是彼此最好的玩伴，但有時又因玩具的使用權而吵翻天，更重要的是，爸媽的關愛「看起來」永遠都不公平。也難怪「孔融讓梨」常常只是個笑話。

相互尊重比誰讓誰更重要

黃閎新表示，「一視同仁」對父母來說只是努力的方向，卻不是能完全做到的現實。孩子的年齡、性格、互動方式、表現行為，都會影響爸媽的反應與態度；而「失寵」的恐懼，更不是可以用理智說服的問題。

他強調，孩子們爭奪過程中，沒有誰一定要讓誰，也沒有「分享」的絕對義務。能做的是，主動邀請、提出請求、嘗試協助；而對方也有權利答應，或者說「不想借」。重點不是誰對誰錯，而是學會用合宜的方式表達需求。面對這樣的情況，父母能做的有以下4件事：

聆聽孩子聲音 化解競爭關係

1.先觀察，不要急著介入：吵鬧聲不代表危險。給孩子一點時間自己協商，若出現肢體或安全風險，再適時介入。

2.翻譯彼此的心情：父母能當「翻譯員」，把孩子的情緒或需求重組後再丟回去，例如「你是不是想自己玩？那你希望弟弟怎麼做？」讓孩子有機會把想法說清楚。

3.引導合理表達：幫孩子練習更清楚的語言，例如「我想要自己玩」或「可以借我一下嗎？」而不是哭鬧或搶奪。

4.合作任務：安排需要一起完成的任務，像是拼圖、角色扮演，甚至幫忙收拾房間。讓手足體驗到合作也能帶來成就感與快樂，而不只是競爭。

