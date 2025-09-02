自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

響應國際失智症月 台南8場系列活動接力關懷長者

2025/09/02 17:11

響應國際失智症月，台南8場系列活動接力登場。（記者王姝琇攝）

響應國際失智症月，台南8場系列活動接力登場。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今（2）舉辦「國際失智症月」記者會，響應今年主題「關心提問．理解失智」。市長黃偉哲率市府團隊，與社區、醫院及在地單位宣示，讓理解與陪伴融入市民日常，陪伴長者在人生黃昏歲月裡，快樂終老。

為響應國際失智症月，台南市於9月5至21日舉辦8場大型系列活動，由麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院、營新醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、安南醫院及永康奇美醫院接力主辦。內容涵蓋電影賞析、舞台劇、攝影展、廟埕闖關、祖孫同樂園、友善市場及博物館市集，讓市民在參與過程中，實際體驗「生活中也能支持失智者」的力量。

黃偉哲指出，台南市人口結構近年雖相對穩定，但高齡人口卻快速增加，已從上任時的28萬人攀升至35萬人，老年人口比例更突破20％，正式邁入「超高齡社會」。他表示，目前台南約有3萬名失智症患者，失智症帶來的記憶退化與生活影響，對患者及家屬都是沉重的考驗，社會需要給予更多理解與支持。

黃偉哲強調，失智症患者需要的不只是口號式的關懷，而是實際的社會資源與醫療支持，讓患者及家屬能減輕負擔，安心面對挑戰。他感謝在地醫療院所與社區共同投入失智照護，並期盼透過醫療專業與社區力量，延緩病情惡化，讓患者在生命的黃昏階段，能獲得尊嚴與快樂終老。

衛生局長李翠鳳表示，2018年起積極推動失智友善社區，跨局處合作帶頭示範，打造長者安心、自在的所在，透過跨局處建構完整支持網絡，例如：衛生局與工務局合作推動友善住宅，市場處打造友善市場，文化局深化友善藝文；而社區也熱情參與投入居住改善；多處等公有市場培訓攤商辨識並協助失智者；文化場域也紛紛成為最溫暖的陪伴據點。

市府透過跨局處合作，與醫療院所及社區共同建構完整支持網絡。（記者王姝琇攝）

市府透過跨局處合作，與醫療院所及社區共同建構完整支持網絡。（記者王姝琇攝）

