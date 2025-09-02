自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中部未滿月2男嬰染腸病毒重症 2縣市快進入流行警戒值

2025/09/02 16:45

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，各縣市訂定的腸病毒流行閾值不同，桃園市與台東縣已達流行閾值的8成，但何時進入流行需要再觀察。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，各縣市訂定的腸病毒流行閾值不同，桃園市與台東縣已達流行閾值的8成，但何時進入流行需要再觀察。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（2日）公布國內新增2例新生兒腸病毒重症，為中部出生5天、出生10天男嬰，均出現肝指數上升、凝血功能異常及敗血症，確診感染腸病毒伊科病毒11型，其中1例早產兒更是已住院3週尚未出院。目前全國腸病毒疫情尚未進入流行期，但桃園、台東已達流行閾值的8成，可能要進入流行警戒值。

針對新增2例新生兒腸病毒重症，疾管署防疫醫師林詠青表示，其中1例為出生5天大男嬰，沒有先天病史，8月中旬出生，出生後2天因為母親發燒而被轉到新生兒中重度病房觀察，3天後發生活動力下降、發紺、缺氧，且抽血發現肝指數上升、血小板減少、凝血功能異常，收治於加護病房，同時有肝炎、敗血症，所幸病況逐漸穩定，已於住院2週出院。

林詠青指出，這名男嬰的母親於生產前一週，同住接觸者也有發燒、上呼吸道症狀，不排除因此遭到感染，進而傳染給新生兒。

另1例為中部出生10天大男嬰，是早產兒，在8月中旬出生後，就被收治於加護病房，因為發燒抽血檢驗，也發現肝指數上升、血小板減少、凝血功能異常，以及活動力差、敗血症，至今仍在住院3週，仍在加護病房治療中。由於男嬰母親與同住家人沒有疑似症狀，感染途徑無法確認，畢竟成人感染不明顯，可能無意間傳染給新生兒。

疾管署副署長曾淑慧指出，上週全國腸病毒健保門急診達7534人次，與前一週相當，尚未達到流行閾值1.1萬人次，但有部分縣市已達流行閾值的8成，加上依照往年監測，開學後就診會上升，呼籲家長與學校要注意防治措施。疾管署疫情中心副主任李佳琳補充，各縣市訂定的流行閾值不同，也就是定義進入流行的就診人次，桃園市與台東縣已達流行閾值的8成，但何時進入流行需要再觀察。

至於新生兒腸病毒疫情，曾淑慧表示，目前伊科病毒11型檢出個案下降，且健保門急診的4歲以下就診量已下降4%，但因仍持續有新生兒重症，家長要保持警戒。

根據疾管署監測資料顯示，今年累計15例腸病毒重症，包含7例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

新生兒腸病毒感染與症狀。（疾管署提供）

新生兒腸病毒感染與症狀。（疾管署提供）

