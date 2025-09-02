健康網》安海瑟薇跌倒尾椎著地 醫：小心疼不停轉慢性問題

安海瑟薇拍攝《穿著Prada的惡魔2》意外跌倒，尾椎直接著地。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢明星安海瑟薇在《穿著Prada的惡魔》拍片現場，從樓梯上跌落，尾椎直接著地。讓民眾也聯想到自己「凳紅龜」的疼痛經驗。泰昌堂中醫師蔡育倫指出，尾骨位於脊椎最末端，即使沒有骨折，疼痛也可能不會立即消失。一旦跌倒屁股著地後持續疼痛、久坐不適，建議及早檢查並接受治療，避免轉為慢性問題。

蔡育倫在臉書專頁「蔡育倫中醫師 針刀傷科 內科調理」上發文分享，許多患者跌倒後都有這樣的困擾，有些病患會說「醫師，我跌倒後，一坐下屁股尾椎就好痛！」 疼痛在坐下時最明顯，從床上起身時也會感到不適，久坐後更是難受。

蔡育倫表示，曾有患者跌倒時，屁股直接撞擊地板，當下劇烈疼痛，非常擔心是否骨折。這位病患進行了X光檢查，顯示尾骨未發現明顯骨折，但疼痛卻持續數週，一坐下就出現刺痛感。

持續疼痛、久坐不適要檢查

這種情況不只是一塊骨頭受傷那麼簡單！蔡育倫說明，尾骨位於脊椎最末端，雖然看似不起眼，卻是骨盆底肌群的重要附著點。跌倒時衝擊力會傳遞到尾骨，並影響周圍軟組織，包括尾骨肌與提肛肌群，這些肌肉合稱為骨盆底肌，負責支撐骨盆器官、協助排便及穩定身體。

他還說，當肌肉因撞擊或久坐壓迫而緊繃甚至拉傷，就會引發疼痛，長期可能影響坐姿，甚至轉為慢性疼痛。此外，尾骨附近有尾神經與陰部神經通過，若受到壓迫或刺激，也可能引發放射痛或麻木感。

蔡育倫解釋，一般來說即使沒有骨折，疼痛也可能不會立即消失。這位患者接受針灸治療及腰椎及骨盆矯正後，每次治療後疼痛都有改善，經過5到6次治療，疼痛幾乎完全緩解，現在無論坐下或起身都不再感到困難。

他提醒，如果民眾在跌倒屁股著地後持續疼痛、久坐不適，請不要輕忽，建議及早檢查並接受治療，避免疼痛轉為慢性問題。

