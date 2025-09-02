健康網》影后瑪姬麗塔．貝怕坐飛機 醫：焦慮難以擺脫

影后瑪姬麗塔．貝飽受恐飛症之苦，精神科醫師麥棨諾說，這類型的病患明知不合理，卻又無法擺脫焦慮感。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕義大利國寶級影后瑪姬麗塔．貝從影40年，近10年幾乎年年與獎結緣，但她在戲外透露，自己有「恐飛症」害怕搭飛機，因此，錯過許多拍片及頒獎典禮。精神科醫師麥棨諾指出，雖然患者知道這種恐懼並不合理，不過他們仍然無法擺脫這種焦慮感。

麥棨諾在「Dr GREG MAK」官網指出，飛行恐懼症（Aviophobia）是一種對搭飛機產生強烈焦慮和恐懼的心理狀況。患者在搭乘飛機之前，或者在飛行過程中，可能會經歷極度的不安，甚至是恐慌發作。同時亦會擔心飛行過程中的各種情況，例如起飛、降落，或是被困在機艙內。

麥棨諾說，飛行過程中缺乏控制感也是一個常見的飛行恐懼症原因。乘客在機艙內無法掌控飛機的運行，這種無力感亦可能引發焦慮。

症狀上來 一刻都待不下去

以下是飛行恐懼症症狀：

●心跳加速：當患者想到飛行或處於飛行過程中時，患者可能會感到心跳異常快速或強烈。

●呼吸困難：可能會感到喘不過氣，或出現呼吸急促的情況。

●過度出汗：尤其在搭機前或飛行過程中，身體會出現劇烈的出汗反應，手掌、額頭甚至全身濕透。

●顫抖：患者可能會感到手腳顫抖或全身發抖，這是由於焦慮引起的生理反應。

●頭暈或暈眩：飛行過程中，尤其是在高度變化或氣流不穩時，可能會出現頭暈或暈眩的感覺。

●噁心或嘔吐：部分人會因為焦慮或空腹等原因在飛行過程中感到不適，甚至出現噁心。

情緒困擾 只好逃避坐飛機

出現情緒症狀如下：

●恐慌或焦慮：飛行恐懼症最明顯的症狀之一是情緒上產生極度焦慮或恐慌，可能會擔心飛機出現故障或遇到事故。

●無助感或失控感：患者在飛機上會感到無法控制自己，亦沒有逃脫的能力，而這種失控感會加劇恐懼。

●極度擔心：對飛行的每一個細節都會過度放大和擔心，例如擔心起飛、降落或飛行過程中會發生意外。

麥棨諾說，飛行恐懼症的治療方法有很多，主要分為心理及藥物治療。至於藥物對長期治療飛行恐懼症的效果有限，但如果患者在飛行時擔心驚恐症發作，醫生有機會建議患者使用抗焦慮藥物來控制飛行恐懼症的症狀。不過，這類藥物一般僅在需要時使用，而非長期依賴。

