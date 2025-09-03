健康網》素食補鈣好料理 營養師教「塔香豆腐」輕鬆做

營養師周亦秀說，「塔香豆腐」可說是素食友善料理，除可提供植物性蛋白質，料理中使用的板豆腐，也比嫩豆腐含有更高鈣質。（圖取自周亦秀臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕豆腐富含植物蛋白，營養價值高，也是菜餚中常見食材之一。營養師周亦秀於臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師） 」發文分享，豆腐是素食者攝取蛋白質的很好來源，尤其板豆腐所含鈣質高，推薦在家輕鬆料理一道「塔香豆腐」，蛋白質與鈣質同時吸收，口感特別又美味。

植物性蛋白質+鈣質吃雙效

周亦秀表示，香噴噴的「塔香豆腐」可說是素食友善料理，除可提供大家都知道的植物性蛋白質，這道料理中使用的板豆腐，也比嫩豆腐含有更高鈣質，尤其不喜歡喝豆漿的人，可以嘗試跟著下面步驟做看看，吃起來有種外食鐵板燒的口感；並提醒製作時這道料理不適合用嫩豆腐，因為會容易碎掉。

●準備材料：板豆腐、蒜末、九層塔、素蠔油、醬油、糖、水少許。

●作法：

1.熱鍋後，熱油放入切片的板豆腐，將兩面煎到金黃色。

2.放入蒜末，若吃全素就不用加。

3.放入香菇素蠔油、醬油、糖、少許開水。

4.最後放入九層塔拌炒均勻即可上桌。

素食4大天然營養素補給清單

另，周亦秀也曾於臉書發文指出，健康吃素不用花大錢，日常可攝取以下天然食物補充各種營養素：

●豆製品：豆類是純素者的蛋白質重要來源，可盡量選擇脂肪含量低的，避免油炸和過度加工的豆製品。如傳統豆腐、豆干、豆漿、生豆包等，都是不錯的選擇。此外，豆類和穀物、堅果一起吃，還可以達到蛋白質互補的效果。

●深色蔬菜：蔬菜富含維生素、礦物質、膳食纖維及豐富植化素，顏色越深綠或深黃，所含維生素A、C以及鐵、鈣也越多，有助提升抵抗力。

●藻類：除可補充維生素B12，因不少老年女性有缺碘的狀況，適當補充海帶、紫菜等，也可幫助身體獲得足夠的碘。

●菇類：菇類含有維生素D，有助鈣質吸收、預防骨質疏鬆，不過也要記得搭配運動、適當日照。

營養師周亦秀表示，健康吃素不用花大錢，日常可攝取含有維生素D的菇類，有助鈣質吸收、預防骨質疏鬆；示意圖。（圖取自photoAC）

