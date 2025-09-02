自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

9旬婦遭新冠、類鼻疽夾攻 發病2週後死亡

2025/09/02 15:37

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明國內新增類鼻疽與鉤端螺旋體病個案。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明國內新增類鼻疽與鉤端螺旋體病個案。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（2日）公布國內新增5例本土類鼻疽，並新增2名死亡，分別為南部70多歲男性與90多歲女性，均於8月中旬出現發燒、呼吸困難等症狀，皆無污水、污泥接觸史，其中女性個案同時染上新冠病毒及類鼻疽，發病2週後死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，新增5例本土類鼻疽，均居住南部，介於30多歲至60多歲，皆具糖尿病、高血壓等慢性病史，多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫，經疫情調查發現，有2名個案因工作而有污水、污泥接觸史；5人均住院治療中，同住接觸者皆無疑似症狀。

此外，新增2例死亡，均是南部個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，其中1例70多歲男性，具有糖尿病、高血壓等慢性病史，8月中旬出現發燒、呼吸困難及全身無力等症狀，胸部X光顯示右側肺炎，後續檢出類鼻疽桿菌，病況逐漸惡化，發病1週後死亡，死因為肺炎併發呼吸衰竭及菌血症。不過，個案在颱風期間沒有外出，雖然家中漏水，卻也未接觸污水、污泥。

另1例為90多歲女性，具有高血壓、癌症病史，8月中旬出現咳嗽、呼吸喘、發燒、全身無力，發病後1週到急診，當時發現白血球發炎指數增加，後續檢出新冠病毒陽性、類鼻疽桿菌，病況持續惡化於發病2週後死亡。然而，個案在颱風期間沒有外出，家中沒有淹水，也沒有污水、污泥接觸史。林詠青認為，該名女性個案不排除是吸入性感染，可能因為肺部感染，加上新冠肺炎造成抵抗力低下，造成喪命。

另外，新增3例本土鉤端螺旋體病，分別為北部2例及中部1例，介於50多歲至70多歲，其中1例8月下旬發病個案尚在疫調中，其餘2名個案因發燒、腹瀉等症狀就醫，均有老鼠出沒等高風險環境或污水、污泥接觸史，經治療後已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀。

疾管署統計，今年累計55例本土類鼻疽，包含7例死亡；今年累計37例本土鉤端螺旋體病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中