膝蓋內側磨損不用「整組換」 半人工膝關節置換恢復更快

「保庇天后」藝人王彩樺（中）出席衛教活動，與曾經置換膝關節的長輩一起展現活力。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕膝蓋退化不一定要「整組換掉」！醫師指出，許多患者因膝關節內側長期受力導致局部磨損，其實並非都需要全膝置換，透過「半人工膝關節置換術」，可只針對受損部位處理，保留約75%的健康組織，不僅傷口小、恢復快，術後活動感受也更接近自然膝蓋。

退化性關節炎是高齡族群的常見疾病，輔仁大學附設醫院骨科醫師張書豪指出，58歲以上每5人就有1人受影響，70歲以上更達70%；但膝痛不再只是年長者的困擾，現代人因體重過重、運動傷害或姿勢不良，同樣可能提前退化，根據統計，全台已有逾350萬人長期受膝痛困擾，每年超過3萬人接受人工膝關節置換手術。

請繼續往下閱讀...

張書豪說，輕症患者可先用藥物或PRP（高濃度血小板血漿）保守治療，但若持續惡化，就像「在破洞屋頂貼膠帶」，終究治標不治本，仍須考慮人工關節置換。

雙和醫院關節重建科主任黃錦前指出，人體站立時有超過6成重量集中在膝內側，因此大部分患者都是內側磨損，這類人就很適合半膝手術，不需要整個膝蓋都換掉。他指出，傳統人工膝關節壽命約10年，患者常憂心「10年就得再換」，但隨著材料進步，新型墊片耐磨度更高，若無外傷或特殊損傷，妥善保養「甚至可用一輩子」。

在恢復上，也有明顯差異。黃錦前說，全膝置換手術切口約15公分，術後2、3天才能下床，而半膝手術切口小於10公分，保留韌帶結構，9成病人隔天即可走路，術後活動感更自然，不會有異物感。至於費用，目前各大醫院的自費金額約落在13至14萬元。他也提醒民眾，如果出現以下症狀，應及早就醫檢查，久坐後起身需「熱機」才能走動、膝關節疼痛、卡卡聲響，或嚴重時膝蓋腫脹、積水、無法完全彎曲。

「保庇天后」藝人王彩樺今（2日）出席衛教活動，也驚呼「原來膝蓋可以只換一半！」現場與曾經置換膝關節的長輩一起示範「改良版16蹲」展現活力，提醒民眾別等到痛到受不了才就醫。她笑說，因為常拍戲、綜藝節目常要久站、跑跳、「綜藝摔」，膝蓋是最操勞的地方，因此格外注重保養，她也呼籲，很多人和她一樣，以為人工膝關節只能全換，或害怕開刀，就選擇咬牙忍，但現在已經有新的手術方式，能少一點傷害、多一點便利。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法