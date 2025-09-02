健康網》失智症難防？ 研究：生活有目標是保護罩

根據最新研究表明，生活目標感較強的人，像是保有人際關係或嗜好等，罹患包括失智症在內的認知障礙風險降低28%；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部調查，65歲以上長輩失智症盛行率為7.99%，每100人約有8人可能罹患失智症。對病人與照顧者而言，都為家庭帶來龐大壓力。根據一項最新研究表明，擁有目標感可以降低失智症風險。這意味著，透過簡單的心態轉變，就能為腦部健康增加保護力。

《Daily Mail》報導，這項新研究刊登於《美國老年精神醫學期刊》，追蹤超過1萬3千名45歲以上的成年人，研究時間長達15年。研究人員發現，生活目標感較強的人，罹患包括失智症在內的認知障礙風險降低28%。

請繼續往下閱讀...

研究的方式為，受試者需回答像是「我對人生有強烈的方向感和目標感」這樣的陳述，並從「非常同意」到「非常不同意」6種選項中作答。研究人員再將回答進行評分並取平均數，得到1到6之間的分數，數值越高代表受試者的生活目標感越強。

保持人際關係與嗜好 能維持生活目標

這項研究的主要作者、美國加州大學戴維斯分校教授阿薩．溫戈（Aliza Wingo）表示：「我們的研究結果顯示，擁有生活目標感，能幫助年長者，即使正值大腦老化過程，依然能保持韌性。」

他接著說，即使對於具有阿茲海默症遺傳風險的人，「若具備生活目標感，也與較晚發病，以及降低罹患失智症的可能性有關。」研究人員也發現，擁有較高生活目標感的人，平均比缺乏目標感的人，出現認知退化的時間延後了1.4個月。

儘管這個數字不大，研究人員認為，與現有的治療這種毀滅性疾病的療法相比，仍具有意義。「生活目標感是免費、安全又容易獲得的。人們可以透過人際關係、設定目標以及有意義的活動來培養它。」

雖然這項研究沒有詢問參與者，是什麼賦予了他們目標，但先前的研究已經提出了一些可以賦予他們目標的活動類型。這些包括與家人共度時光、做志工、靈性修行、嗜好，以及善舉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法