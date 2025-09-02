自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

國際失智月 台南市醫偕店家推「麥得飲食」遠失智

2025/09/02 15:06

由台南市立醫院營養師輔導失智友善店家運用麥得飲食概念，製作「吃出腦健康」的創意餐點。（台南市立醫院提供）

由台南市立醫院營養師輔導失智友善店家運用麥得飲食概念，製作「吃出腦健康」的創意餐點。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕響應9月「國際失智月」，並深化台南失智友善社區的推動，台南市立醫院結合飲食健康、社區參與與失智教育，呼籲透過關心提問、理解失智，共同關懷失智症長者與家庭。

台南市立醫院營養課主任張麗娟分享「麥得飲食（MIND Diet）」的理念，此飲食模式結合地中海飲食與得舒飲食（DASH diet），強調深綠色蔬菜、莓果、堅果、豆類、魚類與橄欖油的攝取，被研究證實能降低失智與阿茲海默症風險。並邀請在地店家示範結合麥得飲食概念的創意餐點，讓長輩實際體驗「吃出腦健康」的方法。

• 邊城咖啡－香蕉燕麥布朗尼：以堅果粉取代麵粉，提供單元不飽和脂肪與優質蛋白；燕麥屬全穀類，含豐富膳食纖維，可幫助血糖穩定；香蕉帶來天然甜味，減少額外糖分與精緻澱粉攝取，降低腦部發炎風險。

• 奶油小姐－時令鮮蔬手打漢堡排：透過食材質地調整與營養設計，搭配時令鮮蔬，提供長者咀嚼友善、營養均衡的餐點。

• MIMI咖啡－南洋咖哩雞燉飯：薑黃素具抗氧化與抗發炎作用，搭配雞肉蛋白質幫助維持肌力與腦部功能；橄欖油則提供優質好油脂，促進腦細胞活性。

• 不只是沙拉－鮮嫩鮭魚餐：鮭魚富含Omega-3脂肪酸，可減少腦部發炎並延緩認知退化；搭配全穀飯與深綠色蔬菜，能補充抗氧化物及膳食纖維，全面守護腦力與心血管。

台南市立醫院同時預告9月7日將於南區水交社園區前舉辦「重返童樂記憶島萌樂園」，活動規劃趣味闖關、氣墊樂園、美食市集及解鎖失智卡互動體驗，讓民眾在遊戲與互動中進一步認識失智、關懷友善失智，攜手打造溫暖安心的高齡友善社區。

台南市立醫院營養師張麗娟分享「麥得飲食」理念，強調深綠色蔬菜、莓果、堅果、豆類、魚類與橄欖油的攝取，有研究證實這些飲食能降低失智症風險。（台南市立醫院提供）

台南市立醫院營養師張麗娟分享「麥得飲食」理念，強調深綠色蔬菜、莓果、堅果、豆類、魚類與橄欖油的攝取，有研究證實這些飲食能降低失智症風險。（台南市立醫院提供）

響應「國際失智月」，台南市立醫院結合飲食健康、社區參與與失智教育，呼籲透過關心提問、理解失智，共同關心失智症長者。（台南市立醫院提供）

響應「國際失智月」，台南市立醫院結合飲食健康、社區參與與失智教育，呼籲透過關心提問、理解失智，共同關心失智症長者。（台南市立醫院提供）

