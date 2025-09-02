自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》護膚增免疫先養腸！ 中醫：「舌苔」揭健康密碼

2025/09/02 16:53

中醫師余雅雯表示，舌苔厚膩、白如霜者，就代表體內有痰濕、腸胃負擔重；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師余雅雯表示，舌苔厚膩、白如霜者，就代表體內有痰濕、腸胃負擔重；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚是人體最大的器官，也是免疫系統的第一道防線，當它出問題，有很大的機率是因為「腸道」。中醫師余雅雯表示，日常養護腸道可以透過保持清淡飲食、規律作息，以及適時觀察舌苔是否有「白厚膩」的現象，以提醒自己休息養身。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文表示，很多人出現皮膚問題時，第一時間想到的是擦藥、吃藥，雖然症狀能暫時壓下來，但卻容易反覆發作。她說，皮膚狀況往往與免疫力息息相關，而免疫力的根基，很大程度來自於「腸胃健康」。

舌苔白厚膩 當心腸道健康拉警報

余雅雯表示，想知道腸道是否健康，可以從「舌頭」看出端倪。在中醫觀點裡，舌頭是一面重要的「健康地圖」，如若舌苔厚膩、白如霜，就代表體內有痰濕、腸胃負擔重；而腸胃不暢也可能引起飲食失衡，導致體內濕氣累積，影響免疫系統，使皮膚成為「受害者」。

她分享過往個案指出，1名患者在新冠肺炎康復後，出現大量掉髮與蕁麻疹症狀，前去皮膚科看診，治療後雖有改善，但症狀卻一直反覆。後來至中醫就診，經診斷發現舌苔厚膩，屬於痰濕體質，他便參加斷食營，飲食變得清淡，腸胃壓力減輕，治療反應佳，皮膚與免疫症狀自然也穩定下來。

常見因免疫力引起的皮膚5問題

余雅雯強調，從上述案例可以發現，調養腸胃就是在為免疫力打基礎，也同時守護皮膚。她列出幾個因免疫力下降而引發的皮膚問題：

●蕁麻疹：過敏反應，自身免疫不穩定常是誘因。

●脂漏性皮膚炎：睡眠不足、壓力大後特別容易發作，與免疫波動及皮屑芽孢菌增生有關。

●單純疱疹：潛伏病毒在免疫低落時復發。

●帶狀疱疹：水痘病毒潛伏神經，免疫下降時沿神經出現，嚴重者甚至影響眼、耳、生殖器。

●黴菌感染：若面積大、久治不癒，常與免疫力下降或糖尿病有關。

提升免疫顧肌膚 從腸胃開始

●保持清淡飲食：少吃油膩、甜食，避免助長痰濕、減輕腸胃負擔。

●規律作息、減壓：讓免疫系統能穩定運作。

●觀察舌苔：白厚、膩苔就是提醒腸胃該休息了。

最後，余雅雯提醒，皮膚問題不單純只是皮膚表面的困擾，而是免疫與腸胃健康的反映。從中醫角度來看，養好腸胃，就是在養免疫力；免疫力平穩了，皮膚自然能恢復健康光澤。

