自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

邰智源應北市衛局邀約任拒菸大使 打造無菸台北國際友善城市

2025/09/02 14:19

台北市長蔣萬安（左）與台北市拒菸大使邰智源（右）2日出席「無菸臺北 國際友善」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸海報，呼籲大眾拒絕各式菸品，一同營造無菸城市，給市民一個純淨的空間。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（左）與台北市拒菸大使邰智源（右）2日出席「無菸臺北 國際友善」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸海報，呼籲大眾拒絕各式菸品，一同營造無菸城市，給市民一個純淨的空間。（記者廖振輝攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（2日）二度邀請藝人邰智源擔任拒菸大使，並與台北市長蔣萬安一起拍攝平面照，也製作成中、英、日、韓、越南、印尼文等語言的文宣，期望能夠將「無菸台北 國際友善城市」的理念推廣給台北居民。邰智源說，台北是許多外國旅客來台必造訪的城市，「無菸台北」更是能讓國際友人們造訪後的一大加分點，「拒絕所有菸害，不僅要從自身做起，也可以慢慢擴及身邊親友，讓健康成為我們的日常，也讓我們居住的城市變得更美好。」

台北市長蔣萬安（左三）與台北市拒菸大使邰智源（右三 ）2日出席「無菸臺北 國際友善」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸海報，呼籲大眾拒絕各式菸品，一同營造無菸城市，給市民一個純淨的空間。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（左三）與台北市拒菸大使邰智源（右三 ）2日出席「無菸臺北 國際友善」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸海報，呼籲大眾拒絕各式菸品，一同營造無菸城市，給市民一個純淨的空間。（記者廖振輝攝）

蔣萬安表示，再度邀請邰智源擔任台北市拒菸大使，是因為邰哥很幽默，且有過戒菸經驗，「如果是我出來就會很像政令宣導。」邰智源說，很高興再次擔任台北市拒菸大使，被問到如何戒菸，他也幽默答：「就不要抽菸。」邰智源補充，他在路上會委婉勸說民眾不要抽菸。另外，邰智源更指出，電子煙是「魔鬼中的魔鬼」，不只要向民眾宣傳不要吸一般的紙煙，也要宣傳不要抽電子煙。

蔣萬安表示，任何形式的菸品及電子煙都是有害的，只有拒絕所有菸品，才能確保健康。他說，台北已創全國之先，公告戶外禁菸場所、推動禁菸場所無菸環境自主管理計畫，並委任跨局處共同執法稽查。截至目前，已公告建置超過4700個戶外禁菸場所，如2025無菸年貨大街、2025世壯運場館周邊戶外區域、無菸社宅、台北大巨蛋園區等。蔣萬安也提到近年台北市戒菸成效，依據衛生福利部國民健康署調查，台北市成人吸菸率自104年11.1%下降至113年8.0%。

台北市長蔣萬安（左）與台北市拒菸大使邰智源（右）2日出席「無菸臺北 國際友善」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸海報，呼籲大眾拒絕各式菸品，一同營造無菸城市，給市民一個純淨的空間。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（左）與台北市拒菸大使邰智源（右）2日出席「無菸臺北 國際友善」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸海報，呼籲大眾拒絕各式菸品，一同營造無菸城市，給市民一個純淨的空間。（記者廖振輝攝）

台灣癌症基金會副執行長張家崙提醒，新興菸品雖宣稱「無煙」、「低害」，甚至可以戒菸，但其實都是誤導民眾的宣傳手法。新興菸品仍會製造二手菸、三手菸，甚至具高度致癌風險，唯有遠離菸害，才能真正守護健康。

台北市衛生局今（2日）二度邀請藝人邰智源擔任拒菸大使，並與台北市長蔣萬安一起拍攝平面照，也製作成中、英、日、韓、越南、印尼文等語言的文宣，期望能夠將「無菸台北 國際友善城市」的理念推廣給台北居民。（記者蔡愷恆攝）

台北市衛生局今（2日）二度邀請藝人邰智源擔任拒菸大使，並與台北市長蔣萬安一起拍攝平面照，也製作成中、英、日、韓、越南、印尼文等語言的文宣，期望能夠將「無菸台北 國際友善城市」的理念推廣給台北居民。（記者蔡愷恆攝）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中