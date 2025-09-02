邰智源應北市衛局邀約任拒菸大使 打造無菸台北國際友善城市

台北市長蔣萬安（左）與台北市拒菸大使邰智源（右）2日出席「無菸臺北 國際友善」記者會，公布兩人共同拍攝的拒菸海報，呼籲大眾拒絕各式菸品，一同營造無菸城市，給市民一個純淨的空間。（記者廖振輝攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（2日）二度邀請藝人邰智源擔任拒菸大使，並與台北市長蔣萬安一起拍攝平面照，也製作成中、英、日、韓、越南、印尼文等語言的文宣，期望能夠將「無菸台北 國際友善城市」的理念推廣給台北居民。邰智源說，台北是許多外國旅客來台必造訪的城市，「無菸台北」更是能讓國際友人們造訪後的一大加分點，「拒絕所有菸害，不僅要從自身做起，也可以慢慢擴及身邊親友，讓健康成為我們的日常，也讓我們居住的城市變得更美好。」

蔣萬安表示，再度邀請邰智源擔任台北市拒菸大使，是因為邰哥很幽默，且有過戒菸經驗，「如果是我出來就會很像政令宣導。」邰智源說，很高興再次擔任台北市拒菸大使，被問到如何戒菸，他也幽默答：「就不要抽菸。」邰智源補充，他在路上會委婉勸說民眾不要抽菸。另外，邰智源更指出，電子煙是「魔鬼中的魔鬼」，不只要向民眾宣傳不要吸一般的紙煙，也要宣傳不要抽電子煙。

蔣萬安表示，任何形式的菸品及電子煙都是有害的，只有拒絕所有菸品，才能確保健康。他說，台北已創全國之先，公告戶外禁菸場所、推動禁菸場所無菸環境自主管理計畫，並委任跨局處共同執法稽查。截至目前，已公告建置超過4700個戶外禁菸場所，如2025無菸年貨大街、2025世壯運場館周邊戶外區域、無菸社宅、台北大巨蛋園區等。蔣萬安也提到近年台北市戒菸成效，依據衛生福利部國民健康署調查，台北市成人吸菸率自104年11.1%下降至113年8.0%。

台灣癌症基金會副執行長張家崙提醒，新興菸品雖宣稱「無煙」、「低害」，甚至可以戒菸，但其實都是誤導民眾的宣傳手法。新興菸品仍會製造二手菸、三手菸，甚至具高度致癌風險，唯有遠離菸害，才能真正守護健康。

台北市衛生局今（2日）二度邀請藝人邰智源擔任拒菸大使，並與台北市長蔣萬安一起拍攝平面照，也製作成中、英、日、韓、越南、印尼文等語言的文宣，期望能夠將「無菸台北 國際友善城市」的理念推廣給台北居民。（記者蔡愷恆攝）

