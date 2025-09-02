自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》楊曜宣布不參選 受睡眠障礙苦 台灣每10人有1人失眠

2025/09/02 13:10

澎湖民進黨籍立委楊曜飽受睡眠障礙折磨宣，布本屆立委任期屆滿不再參選連任。示意圖。（資料照）

澎湖民進黨籍立委楊曜飽受睡眠障礙折磨宣，布本屆立委任期屆滿不再參選連任。示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖民進黨籍立委楊曜，今（2日）在臉書發文，宣布本屆立委任期屆滿不再參選連任，原因出在任期內飽受睡眠障礙折磨。根據衛福部資料指出，全台慢性失眠症盛行率為10.7％，當生活作息及環境已改善，仍出現失眠狀況，應尋求醫師專業協助，並依醫師處方正確使用鎮靜安眠藥。服藥期間，務必注意避免開車，或操作危險機械。

澎湖民進黨籍立委楊曜，做為澎湖唯一的中央民代，在任期內拖著飽受睡眠障礙折磨的身軀，又因承載著民眾期待，讓狀況更惡化。楊曜宣布本屆立委任期屆滿不再參選連任，並且感謝鄉親支持，讓他從2012年起連任4屆立委，他選擇急流勇退華麗轉身，為澎湖政壇投下重磅震撼彈。

如何助好眠

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪表示，良好的睡眠衛生習慣可讓我們夜夜好眠，比如：有安靜舒適的睡眠情境（燈光柔和、溫度適中、隔絕噪音）。固定的生活作息及就寢、起床時間。避免午睡、或午睡不超過半小時。

黃名琪接著說，培養固定的運動習慣，但睡前避免做劇烈運動。少喝含咖啡因的飲料，培養放鬆的休閒活動。避免睡前滑手機、上網及看電視。睡前盡量安排做些輕鬆的事，讓身心處在平靜狀態。

黃名琪提醒，一旦發現生活作息及環境已經改善，但仍出現失眠狀況，應就醫尋求醫師的專業協助，並依照醫師處方，正確使用鎮靜安眠藥。

睡眠障礙有哪些種類?

根據衛生福利部臺北醫院衛教資料指出，睡眠障礙有以下種類：

1.失眠：睡太少或覺得沒睡夠、難以入睡、半夜覺醒或是睡眠品質不好。

2.嗜睡：睡太多，清醒時還打盹，如「睡眠暫停呼吸症」「睡眠不足症候群」「猝睡症」。

3.睡醒週期失調：常見於國際旅行，如搭機到美國產生的時差。

4. 類睡症（睡中異常）：睡眠時或前後出現異常行為，如夢囈、夢遊、夢魘、磨牙。

有關睡眠障礙的原因有哪些? 衛生福利部臺北醫院衛教資料指出，若是慢性失眠，原因就必須去探討，例如：身體疾病本身及因為病痛所引發的擔心、焦慮、憂鬱等，均容易導致失眠症。心臟病患者、癌症患者、氣喘病、胃潰瘍、慢性腎病、內分泌疾病、關節炎、神經科疾病（帕金森氏症）及過度肥胖症等，均易引發失眠症。

服用安眠藥期間避免開車

為確保鎮靜安眠藥的使用及用藥品質，衛福部食藥署建議民眾，領取鎮靜安眠藥時，請看清楚藥袋標示、仿單（藥品使用說明書）及用藥指導單張，依藥袋上之劑量與時間服用，勿自行增減藥量。

衛福部食藥署強調，服用安眠藥期間，避免開車、從事需要專注力的工作或操作危險的機械。服藥完畢後就立刻到床上準備入睡，避免其他活動。勿自行混用多種鎮靜安眠藥，也應避免同時使用酒精，以免因藥理作用，增加使用藥品的危險性。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

