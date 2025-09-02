自由電子報
健康網》最新研究！ 超加工食品不只會發胖 生殖功能也受害

2025/09/02 17:22

營養師科提斯指出，超加工食品是以工業方式製造，包含多種添加物等，通常味道好、口感佳，所以也容易讓人攝取過多；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯指出，超加工食品是以工業方式製造，包含多種添加物等，通常味道好、口感佳，所以也容易讓人攝取過多；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒有吃很多，為什麼還變胖？相信是很多試圖減重的人都曾疑惑的問題。對此，營養師科提斯指出，原因或許就出在超加工食品吃太多。據國外研究發現，比起吃未加工食品，吃超加工食品時，會多吃500-800大卡。此外，近期1篇研究也發現，就算熱量一樣，吃超加工食品還是比較容易發胖，而且還會影響男性生殖功能。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，根據NOVA食品加工分類系統，食品可分為4類：未加工或加工程度最低、加工或烹調時使用的調味品、加工食品及超加工食品。超加工食品是以工業方式製造，包含多種添加物、人工成分或食品基料，通常遠離原型，方便即食。例如：餅乾、洋芋片、速食泡麵、含糖飲料等，均屬此類；且因超加工食品通常味道好、口感佳，所以也容易讓人攝取過多。

超加工食品易致脂肪累積

科提斯並提及，據國外研究，讓受試者分別進行3週攝取維持體重的充足熱量，或超出需求的過量熱量；另在熱量條件下，受試者又進行以超加工食品為主的飲食，或以未加工食品為主的飲食。結果發現：

吃超加工食品體重及體脂較高：吃未加工食品為主的時候，受試者明顯變瘦了，吃超加工食品時些微變胖。所以，吃超加工食品時期，體重明顯高於吃未加工食品，同樣現象也出現在體脂。

科提斯說，推測原因可能是以下2點：

1.攝取熱量相同，但對體重跟體脂卻效果不一樣，代表雖然都是「熱量」，但來自未加工食品或超加工食品，影響熱量傾向儲存還是代謝。

2.超加工食品的飽和脂肪酸較高，不飽和脂肪酸較低，這樣的組成也較容易造成體脂肪累積。

DINP有害心血管、大腦與生殖

影響男性生殖能力：熱量過量時，超加工食品飲食使精子品質出現下降趨勢，且總精子活動力降低。推測原因為攝取超加工食品，發現體內有較高污染物—鄰苯二甲酸酯代謝物MINP（DINP的二級代謝產物）。研究也發現，DINP對心血管、大腦與生殖功能有不良影響，所以鄰苯二甲酸酯可能與情緒與生殖健康改變有關。

科提斯提醒，雖然不需要非常嚴格的限制不要吃任何超加工食品，但為了健康，仍建議大家應該盡量選擇未加工的食品。

