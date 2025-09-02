55歲竹科工程師開車夜間看不清？ 竟因白內障導致視線模糊

新竹台大分院醫師李承雍提醒，養成健康生活習慣、定期檢查與及早就醫，是預防白內障惡化、守護視力的重要關鍵。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區55歲張姓工程師近期發現夜間長途駕車返鄉，發現對向車燈刺眼、視線模糊，甚至錯過交流道，原以為只是老花眼惡化。到新竹臺大分院檢查後發現，原來是「核硬化性白內障」，經手術植入人工水晶體後，視力獲明顯改善，不僅能安心駕駛，也重拾生活品質。

新竹臺大分院醫師李承雍指出，白內障是因眼睛水晶體混濁所致，隨著年齡增加，水晶體結構逐漸改變，可能出現視力模糊、炫光、夜間視力減退、顏色變黃或雙影等症狀。其中，「核硬化性白內障」是最常見且與年齡密切相關的類型，若延誤治療，會嚴重影響生活及工作安全。除老化，高度近視也是重要風險因子。

研究顯示，超過600度的高度近視者，罹患白內障及接受手術的比例明顯高於一般人。因高度近視會改變眼球結構及水晶體代謝，造成氧化壓力升高與營養供應異常，使白內障更早發生。臨床上，有40多歲的高度近視病人，已因水晶體混濁影響日常生活。

此外像吸菸者的罹患風險是非吸菸者數倍，還有長期曝曬紫外線者，如戶外工作者、登山、釣魚、沙灘活動愛好者以及糖尿病病人，尤其血糖控制不佳者，易出現快速進展型白內障。或長期使用類固醇者，特別是口服與吸入型類固醇。目前沒有藥物能逆轉白內障，提醒可戒菸、避免過度日曬並配戴抗UV太陽眼鏡、控制血糖、減少不必要的類固醇使用，以及均衡飲食、多攝取富含抗氧化物的蔬果，有助降低眼球氧化壓力，維持水晶體透明度。

