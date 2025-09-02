自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

英格蘭中風中心獲AI工具 可助近50％患者康復

2025/09/02 13:30

英國國民保健署（NHS）已為英格蘭所有中風中心配備1款救生軟體。圖為NHS醫院。（歐新社）

英國國民保健署（NHS）已為英格蘭所有中風中心配備1款救生軟體。圖為NHS醫院。（歐新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在AI快速發展下，人們生活越發便利，這點近日在英格蘭尤其明顯。由於革命性AI掃描系統，英格蘭近50％中風患者將能夠康復。

根據衛報（The Guardian）報導，英國國民保健署（NHS）已為英格蘭所有中風中心配備1款救生軟體。該軟體可快速告知醫生是否需要進行緊急手術，並可將康復率增加到48%。

該軟體可分析送至醫院的中風患者腦部CT掃描結果，只需1分鐘就可確定中風類型和嚴重程度，以及最合適的治療方法。

在該軟體幫助下，醫生可更快提供藥物或手術。該軟體將患者從送到醫院到開始治療的平均時間從140分鐘縮短至79分鐘，足足縮短1小時。

更快的治療意味著患者康復比例成長。在NHS試驗的系統中，康復後無殘疾或僅有輕微殘疾的患者比例，已從16%增加到48%。

目前該掃描系統已在英格蘭107家中風中心投入使用，可望徹底改變英格蘭每年8萬名中風患者的治療。

NHS中風臨床主任哈格羅夫斯（David Hargroves）稱，這項AI支援技術正在改變NHS幫助中風患者的方式。

