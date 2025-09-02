限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
英格蘭中風中心獲AI工具 可助近50％患者康復
葉立斌／核稿編輯
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在AI快速發展下，人們生活越發便利，這點近日在英格蘭尤其明顯。由於革命性AI掃描系統，英格蘭近50％中風患者將能夠康復。
根據衛報（The Guardian）報導，英國國民保健署（NHS）已為英格蘭所有中風中心配備1款救生軟體。該軟體可快速告知醫生是否需要進行緊急手術，並可將康復率增加到48%。
請繼續往下閱讀...
該軟體可分析送至醫院的中風患者腦部CT掃描結果，只需1分鐘就可確定中風類型和嚴重程度，以及最合適的治療方法。
在該軟體幫助下，醫生可更快提供藥物或手術。該軟體將患者從送到醫院到開始治療的平均時間從140分鐘縮短至79分鐘，足足縮短1小時。
更快的治療意味著患者康復比例成長。在NHS試驗的系統中，康復後無殘疾或僅有輕微殘疾的患者比例，已從16%增加到48%。
目前該掃描系統已在英格蘭107家中風中心投入使用，可望徹底改變英格蘭每年8萬名中風患者的治療。
NHS中風臨床主任哈格羅夫斯（David Hargroves）稱，這項AI支援技術正在改變NHS幫助中風患者的方式。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應