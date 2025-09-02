7旬嬤照顧罕病孫不慎摔傷臥床，中醫居家醫療服務介入支援。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣73歲陳姓阿嬤長期照顧24歲孫子，因他罹患罕見疾病多發性硬化症併視神經脊髓炎，因罕病孫視力不佳、行走不穩，阿嬤常常帶著孫子到醫院就診，接受針灸治療。但陳姓阿嬤之前不慎跌倒導致腦出血、意識不清，只能長期臥床，祖孫2人皆無法外出就醫，罕病孫前往就診的為恭醫院評估後，引進政府推動的中醫居家醫療服務進入社區介入支援。

為恭醫院指出，中醫居家醫療服務自2019年推動，中醫師可進入家庭並運用中藥、針灸、傷科指導等方式協助病患改善慢性症狀、延緩病情惡化，減輕家庭照護壓力為長照重要一環。

陳姓阿嬤與其孫個案中，為恭醫院考量祖孫皆因健康狀況不便外出就醫，先由經評估後納入健保「居家醫療照護整合計畫」，由西醫師、護理師與呼吸治療師等專業醫療團隊進入居家提供醫療服務，後續由為恭醫院中醫居家醫療團隊持續進行針灸與整體照護。

為恭醫院中醫科主任王婕說，中醫可透過針灸、中藥與辨證調理，改善長期臥床患者、慢性病患者的氣血運行、肢體功能與精神狀態。陳阿嬤祖孫經過一段時間治療，陳阿嬤精神開始好轉、出現張眼時間延長等正向反應；至於原依賴輪椅的孫子，經治療後肌肉張力與步行穩定性也逐漸改善。

