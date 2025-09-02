自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃飽卻很快巴豆夭？ 營養師曝「1組合」超耐餓

2025/09/02 12:56

營養師徐慈家表示，想讓飽足感更持久，飲食要綜合搭配，像是「起司蛋吐司+小把堅果」就是很好的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

營養師徐慈家表示，想讓飽足感更持久，飲食要綜合搭配，像是「起司蛋吐司+小把堅果」就是很好的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過當餐明明吃很飽，卻很快又肚子餓的經驗？對此，營養師徐慈家分享，這跟不同食物帶來的飽足時間有關。她以快閃型、中場型、持久型來區分，最耐餓的食物如牛排、雞肉、起司等。不過，想讓飽足感更持久，飲食要綜合搭配，像是「起司蛋吐司+小把堅果」這類富含蛋白質與脂肪的食物就是很好的選擇。

究竟吃什麼食物，肚子才比較不會餓呢？徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文說明，關鍵在於「不同食物在胃裡待的時間」。多項研究發現，影響飽足感的因素包含胃排空速度、營養組成（蛋白質、脂肪、纖維）及食物型態。

快閃型食物

徐慈家表示，這類食物有香蕉、蘋果、白飯等，能維持飽足感約30分鐘至1小時。也因為消化快、升糖快，雖然吃下去讓人瞬間產生能量，但很快就餓了。

營養師徐慈家指出，香蕉、蘋果、白飯因消化快、升糖快，維持飽足感時間較短；示意圖。（圖取自freepik）

營養師徐慈家指出，香蕉、蘋果、白飯因消化快、升糖快，維持飽足感時間較短；示意圖。（圖取自freepik）

中場型食物

徐慈家指出，這類食物有酪梨、雞蛋、杏仁 等，能維持飽足感約2-3小時。它們因為含有健康脂肪或蛋白質，能在胃裡停留更久，延長飽足感。

持久型食物

徐慈家分享，這類食物有牛排、雞肉、起司等，能維持飽足感約3.5-4.5小時。富含高蛋白＋脂肪，在胃裡消化慢、飽足感最久；但不宜過量，避免造成腸胃負擔。

最後，徐慈家整理以上資訊指出，想避免因為餓太快而亂吃零食，建議餐食中要綜合搭配，例如起司蛋吐司+小把堅果；若腸胃不好，可將堅果磨粉、蔬果打泥，讓胃更容易接受。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中