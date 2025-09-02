健康網》吃飽卻很快巴豆夭？ 營養師曝「1組合」超耐餓

營養師徐慈家表示，想讓飽足感更持久，飲食要綜合搭配，像是「起司蛋吐司+小把堅果」就是很好的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過當餐明明吃很飽，卻很快又肚子餓的經驗？對此，營養師徐慈家分享，這跟不同食物帶來的飽足時間有關。她以快閃型、中場型、持久型來區分，最耐餓的食物如牛排、雞肉、起司等。不過，想讓飽足感更持久，飲食要綜合搭配，像是「起司蛋吐司+小把堅果」這類富含蛋白質與脂肪的食物就是很好的選擇。

究竟吃什麼食物，肚子才比較不會餓呢？徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文說明，關鍵在於「不同食物在胃裡待的時間」。多項研究發現，影響飽足感的因素包含胃排空速度、營養組成（蛋白質、脂肪、纖維）及食物型態。

請繼續往下閱讀...

快閃型食物

徐慈家表示，這類食物有香蕉、蘋果、白飯等，能維持飽足感約30分鐘至1小時。也因為消化快、升糖快，雖然吃下去讓人瞬間產生能量，但很快就餓了。

營養師徐慈家指出，香蕉、蘋果、白飯因消化快、升糖快，維持飽足感時間較短；示意圖。（圖取自freepik）

中場型食物

徐慈家指出，這類食物有酪梨、雞蛋、杏仁 等，能維持飽足感約2-3小時。它們因為含有健康脂肪或蛋白質，能在胃裡停留更久，延長飽足感。

持久型食物

徐慈家分享，這類食物有牛排、雞肉、起司等，能維持飽足感約3.5-4.5小時。富含高蛋白＋脂肪，在胃裡消化慢、飽足感最久；但不宜過量，避免造成腸胃負擔。

最後，徐慈家整理以上資訊指出，想避免因為餓太快而亂吃零食，建議餐食中要綜合搭配，例如起司蛋吐司+小把堅果；若腸胃不好，可將堅果磨粉、蔬果打泥，讓胃更容易接受。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法