健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

迎新北79萬高齡化浪潮！侯友宜荷蘭取經 打造智慧健康城市

2025/09/02 12:41

新北市長侯友宜表示，荷蘭在智慧醫療制度設計、長照服務與數位化應用上具高度參考價值，新北將積極借鏡，未來將透過「銀新未來城」平台，推動新北成為兼具產業發展與市民福祉的智慧健康城市。（新聞局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕台灣邁入超高齡社會，新北市長侯友宜率市府團隊展開歐洲市政考察行程，拜訪在荷蘭設廠的新北企業「研揚科技」，協助「新北製造」鏈結全球市場；隨後前往飛利浦，就智慧醫療與高齡照護議題交流。此行除為新北開拓合作契機，也將把國際經驗融入蘆洲「銀新未來城」規劃，推動智慧健康城市建設。

新北市是全台最重要的產業基地，擁有逾6千家資通訊企業與2600多家健康醫療業者，形成完整智慧健康產業聚落。同時，全市65歲以上長者約79萬人，占人口19.5％，正快速邁入超高齡社會，智慧醫療與照護需求更形迫切。

新北市長侯友宜率市府團隊赴歐拜訪新北企業「研揚科技」，其長期深耕嵌入式工業電腦、AI邊緣運算與智慧城市應用等領域，並在荷蘭恩荷芬設立歐洲總部，子公司醫揚科技更已成功打入歐洲醫療市場。（新聞局提供）

侯友宜表示，研揚科技展現新北企業在全球產業鏈的關鍵角色。總部設於新店寶高智慧產業園區，長期深耕嵌入式工業電腦、AI邊緣運算與智慧城市應用，並於荷蘭恩荷芬設立歐洲總部。其子公司醫揚科技已成功打入歐洲醫療市場，專注醫療用電腦與遠距照護解決方案。

研揚科技歐洲總經理賴立凱指出，公司與輝達保持長期合作，透過嵌入式運算與AI設備推動智慧應用。研揚則在拓展過程中，累積對歐洲醫療法規、審查流程及市場特性的經驗。

研揚科技歐洲總經理賴立凱陪同市長侯友宜參觀公司，並指出研揚是輝達的重要合作夥伴，持續透過嵌入式運算與AI設備推動智慧應用。（新聞局提供）

市府團隊並前往飛利浦Best園區，該公司代表介紹其在醫療影像、病患監測系統、遠距病患平台與AI輔助診斷技術的成果，有效提升醫療效率並減輕醫護負擔。飛利浦同時強調永續與綠色設計理念，並期待與新北及在地廠商展開合作。

侯友宜指出，荷蘭在智慧醫療制度設計、長照服務與數位化應用方面，具高度參考價值。新北將積極借鏡，並整合駐外資源與國際網絡，打造以智慧醫療、健康照護與樂齡生活為核心的示範基地。未來將透過「銀新未來城」平台，推動新北成為兼具產業發展與市民福祉的智慧健康城市。

新北市長侯友宜率團隊前往飛利浦Best園區，該公司代表介紹在醫療影像、病患監測系統的研發成果，包括遠距病患監測平台與AI輔助診斷影像技術。（新聞局提供）

