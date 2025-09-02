自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健保署今年砸3億全人照護 7縣市9試辦點照顧3萬人

2025/09/02 12:05

健保署代理署長龐一鳴表示，偏鄉照顧受限於地理限制，特別需要科技。（記者林惠琴攝）

健保署代理署長龐一鳴表示，偏鄉照顧受限於地理限制，特別需要科技。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕守護偏鄉，衛福部健保署持續擴大「全人整合照護執行方案（全人方案）」試辦地區，今年預算3億元，預估照護約3萬人，目前共7縣市、9個試辦點，包含花蓮縣秀林鄉；連江縣北竿鄉；桃園市復興鄉；高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區；嘉義縣大埔鄉；宜蘭縣大同鄉；南投縣信義鄉。

秀林鄉是全台最大山地鄉，提供全人、全戶、全隊、全程及全健康的「五全照護」，秀林鄉衛生所主任田惠文表示，主要模式以全人口為中心，再結合家戶資料整合平台，由全隊進行全程、搭配風險因子分級的全健康照護模式，目標照顧一個人的身心靈。

秀林鄉衛生所主任田惠文表示，全人照護模式以全人口為中心，再結合家戶資料整合平台，由全隊進行全程、搭配風險因子分級的全健康照護模式。（記者林惠琴攝）

秀林鄉衛生所主任田惠文表示，全人照護模式以全人口為中心，再結合家戶資料整合平台，由全隊進行全程、搭配風險因子分級的全健康照護模式。（記者林惠琴攝）

田惠文舉例，如果有一位原鄉長者身體不舒服，除了到衛生所看病外，也會評估家庭照顧需求，提供適合的社區、文化協助，同時要關注「懂不懂這個老人家的心」，因為他們回到家之後須跟其他家人相處，也涉及飲食衛教控管慢性病等。

健保署代理署長龐一鳴表示，偏鄉照顧受限於地理限制，特別需要科技，像是電子處方箋，秀林鄉就是全國使用率最高的單位，若在這些地區驗證成功，擴及其他地區或市區會相對容易，同時健保署將持續擴充「全民健保行動快易通」APP的功能，包含糖尿病管理、疾病預測等。

龐一鳴指出，今年健保署的全人方案預算3億元，預估照護約3萬人，已從1月起擴大試辦，目前共計7縣市、9個試辦點，分別是花蓮縣秀林鄉；連江縣北竿鄉；桃園市復興鄉；高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區；嘉義縣大埔鄉；宜蘭縣大同鄉；南投縣信義鄉。

健保署今（2日）舉辦 「APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊」，邀請澳洲、加拿大、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等8個亞太地區APEC經濟體合作夥伴代表齊聚一堂，共同探討「支持以人為中心的整合式健康照護之最佳治理、問責與框架實踐」、「健康賦權：運用數位科技強化整合式照護服務並減少健康不平等」及「有效的整合照護模式：社區參與、跨部門合作、提升品質與成果」等3大主題。

