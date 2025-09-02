自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不只老化！法令紋是健康「警報器」 聽醫細分解

2025/09/02 12:21

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，從壓力、牙齒、代謝到生活習慣，法令紋都可能悄悄透露身體的內在狀況；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，從壓力、牙齒、代謝到生活習慣，法令紋都可能悄悄透露身體的內在狀況；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕照鏡子時，很多人一看到臉上兩條法令紋變深，往往只以為開始老了，其實法令紋的出現也與健康有關。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，鼻唇溝（nasolabial folds）並不是單純的歲月刻痕，它其實像個小小的「健康黑盒子」。除衰老外，若法令紋快速加深、一側特別深、伴隨面色蠟黃或是太早出現，可能與壓力、咀嚼習慣、代謝、體脂分布等具相關性，讀懂臉上紋路警訊，便能及早發現健康問題。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，從壓力、牙齒、代謝到生活習慣，法令紋都可能悄悄地透露身體內在的狀況。換句話說，法令紋不只是臉上的折痕，而是你健康的一面鏡子。至於法令紋為什麼會出現？通常與以下原因有關：

●天生結構：每個人臉型不同，有的人天生鼻子和嘴角之間的皮膚就比較凹陷。

●膠原蛋白流失：隨著年齡增加，皮膚膠原蛋白和彈性纖維下降，皮膚就像氣球漏氣，紋路更明顯。

●脂肪重新分布：臉部脂肪墊（特別是顴骨區）下滑，會把重量壓在鼻唇溝，導致紋路加深。

太早出現與體脂有關

除了衰老造成法令紋外，黃軒指出，臨床觀察均發現法令紋可能與以下4種健康狀況相關：

快速加深→疲勞與壓力：長期睡眠不足、熬夜、壓力過大，皮膚修復力下降，會讓紋路短時間內更明顯。

一側特別深→習慣與牙齒問題：如果只有一邊明顯，可能和偏側咀嚼、牙齒缺失、顳顎關節問題有關。

伴隨臉色蠟黃→代謝或內分泌：研究指出，過度日曬、吸菸、慢性病如糖尿病、甲狀腺功能異常等，都可能加速皮膚老化、膠原斷裂。

太早出現深刻法令紋→可能與體脂分布相關：有流行病學研究顯示，臉部皺紋過早出現，與抽菸、BMI過低（營養不足）或荷爾蒙變化有關。

2方式有助改善法令紋

想要改善法令紋可以怎麼做？黃軒建議可從以下2方面著手：

1.保養生活型：保持睡眠規律，因熬夜會直接讓紋路變明顯；注重防曬，因紫外線是膠原蛋白的天敵；日常均衡飲食，蛋白質、維生素C、Omega-3均有助膠原合成；少菸少酒，因菸草裡的自由基會讓膠原「斷裂」。

2.醫學介入：以玻尿酸填充、膠原蛋白增生劑進行微整形；採用能量治療方式，進行音波拉提、電波拉皮；如是偏側嚼或缺牙，建議進行牙科評估，矯正習慣比打針更根本。

黃軒總結強調，法令紋不只是臉部變老的符號，它更像是一個健康的微型警報器。所以，當你對著鏡子嫌棄自己的臉上紋路時，不妨反問是不是生活習慣需要調整？是不是身體正在發出提醒？健康問題，其實可能早已默默寫在臉上。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，想要改善法令紋，日常飲食應均衡，攝取蛋白質、維生素C、Omega-3等，均有助膠原合成；示意圖。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，想要改善法令紋，日常飲食應均衡，攝取蛋白質、維生素C、Omega-3等,均有助膠原合成；示意圖。（圖取自freepik）

