健康網》GLP-1保健品蹭瘦瘦針熱度？ 醫：吃了不會瘦 別踩坑

坊間出現「GLP-1補充品」也來蹭瘦瘦針熱度，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼直指，這只是廠商宣稱的「效果」，GLP-1補充品可不等於瘦瘦針；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾滿腦子想瘦身，可能被坊間最近出現的「GLP-1 support」、「自然版瘦瘦針」燒到，想像著一邊喝著西瓜柚子風味粉，像是打了具有GLP-1成分的瘦瘦針，助消風！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼直指，這只是廠商宣稱的「效果」，GLP-1補充品可不等於瘦瘦針，別陷入廣告話術裡。

你喝的那個「GLP-1補充品」，真的與瘦瘦針有關嗎？蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，不少民眾最近可能被「GLP-1 support」、「自然版瘦瘦針」這樣的食物產品燒到，但是他提醒民眾注意：「喝的到底是科學？還是智商稅？」

什麼是GLP-1

蔡明劼表示，GLP-1是一種人體自然產生的腸道荷爾蒙，能幫助控制血糖、抑制食慾、延緩胃排空。而「瘦瘦針」是藥廠製造的 GLP-1受體促效劑，經過臨床實證，能有效幫助減重與控制血糖。

市售的「GLP-1補充品」是什麼？

蔡明劼說明，它是保健品，不是藥物。內容通常是：膠原蛋白、膳食纖維、胺基酸、果蔬萃取物，看起來健康，但完全不含 GLP-1或任何藥物成分！它們宣稱可以「支持身體自然產生 GLP-1」，但目前沒有臨床證據顯示這些成分，能帶來類似瘦瘦針的效果。

蔡明劼提醒，GLP-1補充品不等於瘦瘦針，可能對補充營養有幫助，但不表示吃了會變瘦，效果也沒有醫學實證。

瘦瘦針在全球的影響力太過強大，他的朋友傳給他看的，蔡明劼歸納，只能說居然連保健品都要來蹭GLP-1的熱度，可惜不是什麼東西加上「GLP-1」就會變成瘦身神器，這樣的產品名稱的確幽默，想課徵大家的智商稅而已。

