台南新增境外移入登革熱病例 東區印尼籍學生確診

登革熱防治中心監測人員進行巡檢、衛教、孶清等防治作業。（台南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南新增1例境外移入登革熱病例，個案為東區印尼籍學生，8月31日首次來台，搭乘飛機自高雄小港機場入境時有發燒症狀，機場篩檢站進行登革熱通報，9月1日經實驗檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外第10例。登革熱防治中心立即針對個案居住地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病媒蚊密度調查，並規劃化學防治作業。

截至9月1日，國內已累計150例登革熱境外移入病例，南市為10例，感染國家來源以印尼、越南、泰國及菲律賓為主。衛生局長李翠鳳提醒，目前正值登革熱病媒蚊孳生高原期，當前國際間登革熱疫情嚴峻，截至9月1日國內登革熱本土確診共12例。

登革熱防治中心監測人員運用天溝棒進行環境巡檢。（台南市衛生局提供）

市長黃偉哲籲請醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），若民眾就診時有流行區旅遊史，出現發燒並伴隨以下任兩項症狀（如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛）時，請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內依《傳染病防治法》第39條規定完成通報。

登革熱防治中心提醒，民眾規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源。旅途中請務必做好防蚊措施，返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利及早診斷與治療。

