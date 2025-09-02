自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

防堵登革熱！劉和然巡檢板橋崑崙公園 加強快篩通報

2025/09/02 11:41

新北市副市長劉和然赴板橋崑崙公園巡檢，並倒掉積水，防堵疫情在社區蔓延。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應高雄市出現本土登革熱疫情，加上暑假結束後民眾旅遊與南北往來頻繁，新北市政府全面啟動防治整頓。副市長劉和然今（2）日率衛生局、環保局、板橋區公所及清潔隊前往板橋崑崙公園巡檢，落實「巡、倒、清、刷」，防堵疫情在社區蔓延，另新北已建置404家NS1快篩合約院所，加強即時發現與通報。

劉和然指出，崑崙里住宅密集，環境多元，易因儲水容器、積水或雜物堆置形成病媒蚊孳生熱點。此次巡查發現天溝積水、冷氣接水桶及雜物堆置，部分容器已有孑孓滋生，市府立即動員清除。他強調，住戶應積極檢查屋簷天溝、頂樓儲水桶、花盆底盤等隱藏容器，避免疫情風險。

新北市副市長劉和然赴板橋崑崙公園巡檢，並對花盆底盤、儲水桶等周邊環境隱藏性容器進行巡倒清刷，清除孳生源。（記者羅國嘉攝）

環保局副局長陳美玲表示，午後雷陣雨後易形成積水，環保局除持續巡檢清除外，也加強高風險場域稽查，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟，養成習慣以降低疫情發生。

衛生局副局長馬景野提醒，新北已建置404家NS1快篩合約院所，加強即時發現與通報，並透過教育訓練與獎勵制度提升醫事人員警覺。登革熱潛伏期約3至14天，民眾若有高風險地區活動史並出現疑似症狀，務必就醫並告知旅遊史。市府呼籲市民齊心清除孳生源，共同守護健康家園。

新北市副市長劉和然赴板橋崑崙公園巡檢，進行「巡」動作，檢查居家室內外可能積水的容器，防堵疫情在社區蔓延。（記者羅國嘉攝）

市區常見的積水容器樣態包含閒置容器堆置，經里長巡檢通報或環保局稽查人員發現後，如屆期未改善將依廢棄物清理法告發處分。（記者羅國嘉攝）

市區常見的積水容器樣態包含閒置容器堆置，經里長巡檢通報或環保局稽查人員發現後，要求限期自行清理。（記者羅國嘉攝）

