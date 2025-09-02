自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症新解方！英公司擬用「超級捐贈者」白血球抗癌

2025/09/02 10:50

英國生技公司正開發革命性癌症療法，旨在移植「超級捐贈者」的免疫細胞，主動獵殺癌細胞；示意圖。（圖取自freepik）

英國生技公司正開發革命性癌症療法，旨在移植「超級捐贈者」的免疫細胞，主動獵殺癌細胞；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據英國《金融時報》報導，一種旨在為癌症患者打造超級免疫力的革命性療法，可望在10年內問世。一家名為「Lift BioSciences」的英國生技公司宣布，將於明年在愛爾蘭展開臨床試驗，測試一種透過移植「超級捐贈者」的免疫細胞，來獵殺癌細胞的全新方法，為那些對現有療法已無反應的末期患者，點燃一道新希望。

「Lift BioSciences」的療法，是鎖定人體「先天免疫系統」中，名為「中性粒細胞」（neutrophils）的菁英白血球。該公司執行長布萊斯（Alex Blyth）生動比喻，他們要為患者打造的，是如同牙買加「地表最速飛人」博爾特（Usain Bolt）般強大的「博爾特級免疫力」（Usain Bolt immunity）。他們已建立約50萬人的「超級捐贈者」資料庫，這些人沒有癌症家族史，其中性粒細胞獵殺癌細胞的能力異常強大。

明年人體試驗 拚2030年上市

「Lift BioSciences」計劃從這些超級捐贈者的幹細胞中，在實驗室裡「像培養麵包酵母一樣」大量培養出這種超級免疫細胞，再透過靜脈注射移植給患者。布萊斯相信，此療法不僅能對默克（Merck）的Keytruda等檢查點抑製劑無效的患者產生作用，未來甚至能取代或輔助化療。該公司計畫明年在愛爾蘭，針對晚期子宮頸癌、頭頸癌患者展開人體試驗，預計最快在2030至2031年間，能將此療法推向市場。

為亡母奮鬥 創辦人賣房圓夢

這項計畫的幕後推手，源自一段感人的故事。創辦人布萊斯是在其母親因胰臟癌過世後，毅然賣掉自己的房子與醫療顧問事業，才創立了這家公司。他已成功募得1000萬英鎊（約新台幣4.1億元），但仍需2250萬英鎊（約新台幣9.3億元）才能完成試驗。他坦言，當前生技領域的投資寒冬是最大的風險，但他堅信：「細胞療法就是未來，我們將證明這一點。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中