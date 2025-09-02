癌症新解方！英公司擬用「超級捐贈者」白血球抗癌

英國生技公司正開發革命性癌症療法，旨在移植「超級捐贈者」的免疫細胞，主動獵殺癌細胞；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據英國《金融時報》報導，一種旨在為癌症患者打造超級免疫力的革命性療法，可望在10年內問世。一家名為「Lift BioSciences」的英國生技公司宣布，將於明年在愛爾蘭展開臨床試驗，測試一種透過移植「超級捐贈者」的免疫細胞，來獵殺癌細胞的全新方法，為那些對現有療法已無反應的末期患者，點燃一道新希望。

「Lift BioSciences」的療法，是鎖定人體「先天免疫系統」中，名為「中性粒細胞」（neutrophils）的菁英白血球。該公司執行長布萊斯（Alex Blyth）生動比喻，他們要為患者打造的，是如同牙買加「地表最速飛人」博爾特（Usain Bolt）般強大的「博爾特級免疫力」（Usain Bolt immunity）。他們已建立約50萬人的「超級捐贈者」資料庫，這些人沒有癌症家族史，其中性粒細胞獵殺癌細胞的能力異常強大。

請繼續往下閱讀...

明年人體試驗 拚2030年上市

「Lift BioSciences」計劃從這些超級捐贈者的幹細胞中，在實驗室裡「像培養麵包酵母一樣」大量培養出這種超級免疫細胞，再透過靜脈注射移植給患者。布萊斯相信，此療法不僅能對默克（Merck）的Keytruda等檢查點抑製劑無效的患者產生作用，未來甚至能取代或輔助化療。該公司計畫明年在愛爾蘭，針對晚期子宮頸癌、頭頸癌患者展開人體試驗，預計最快在2030至2031年間，能將此療法推向市場。

為亡母奮鬥 創辦人賣房圓夢

這項計畫的幕後推手，源自一段感人的故事。創辦人布萊斯是在其母親因胰臟癌過世後，毅然賣掉自己的房子與醫療顧問事業，才創立了這家公司。他已成功募得1000萬英鎊（約新台幣4.1億元），但仍需2250萬英鎊（約新台幣9.3億元）才能完成試驗。他坦言，當前生技領域的投資寒冬是最大的風險，但他堅信：「細胞療法就是未來，我們將證明這一點。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法