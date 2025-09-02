限制級
高雄鼓山輔具據點搬新家 讓無障礙體驗館更貼近生活
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鼓山輔具據點搬家，以「家的氛圍」營造全新無障礙體驗館，將臥房、浴廁、客廳，甚至育兒場景都搬進館內，讓民眾親身體驗各種輔具如何改變生活。高市社會局表示，未來將持續推廣「輔具即生活」理念，輔具不是冷冰冰的器材，而是幫助家庭延伸生活的好幫手。
新址設於鼓山綜合社福館4樓，走進館內，彷彿展開一場「日常生活實境秀」：每個角落都重現真實家庭場景，在臥房區，有聲控照顧床、站立式移位機與下拉式衣櫃；浴廁區設置可調式沐廁椅、無障礙面盆與安全扶手；樓梯區展示履帶式爬梯機；智能科技體驗區則透過聲控操作家電與呼叫鈴，讓生活多一份自主與安全。
值得一提的是，「育兒輔具情境區」，展示自動泡奶機、雙視書、嬰兒床邊床、可調式洗澡盆、寶寶攝影機等貼心設備，體貼身心障礙父母與主要照顧者的需求。一位使用輪椅的媽媽在體驗後感動地分享，透過升降式餐椅與可調式洗澡盆，我終於可以親手幫孩子餵食和洗澡，輔具讓我不再只是旁觀者，而是真正參與孩子的生活。
除了展示與體驗，據點也提供完整的一站式服務，包括諮詢、專業評估、租借、試配及補助申請。高雄市每年受理約7000件輔具補助申請、2萬件評估服務及1萬5000件維修服務，諮詢人次更突破15萬。
社會局表示，高雄市輔具站點總數達38處，涵蓋34個行政區，積極推動「輔具代償墊付制度」，協助民眾先行取得輔具，減輕經濟負擔，強化對弱勢家庭與急需者的支持。
