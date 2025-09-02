高雄鼓山輔具據點搬新家 讓無障礙體驗館更貼近生活

鼓山輔具據點「無障礙體驗館」設有臥房、浴廁、客廳、樓梯及育兒等多元情境區，協助民眾找到最合適的輔具方案。（高市社會局提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鼓山輔具據點搬家，以「家的氛圍」營造全新無障礙體驗館，將臥房、浴廁、客廳，甚至育兒場景都搬進館內，讓民眾親身體驗各種輔具如何改變生活。高市社會局表示，未來將持續推廣「輔具即生活」理念，輔具不是冷冰冰的器材，而是幫助家庭延伸生活的好幫手。

新址設於鼓山綜合社福館4樓，走進館內，彷彿展開一場「日常生活實境秀」：每個角落都重現真實家庭場景，在臥房區，有聲控照顧床、站立式移位機與下拉式衣櫃；浴廁區設置可調式沐廁椅、無障礙面盆與安全扶手；樓梯區展示履帶式爬梯機；智能科技體驗區則透過聲控操作家電與呼叫鈴，讓生活多一份自主與安全。

輪椅使用者向高雄市社會局局長蔡宛芬分享，透過可調高度的餐椅，餵食過程更加友善與便利。（高市社會局提供）

值得一提的是，「育兒輔具情境區」，展示自動泡奶機、雙視書、嬰兒床邊床、可調式洗澡盆、寶寶攝影機等貼心設備，體貼身心障礙父母與主要照顧者的需求。一位使用輪椅的媽媽在體驗後感動地分享，透過升降式餐椅與可調式洗澡盆，我終於可以親手幫孩子餵食和洗澡，輔具讓我不再只是旁觀者，而是真正參與孩子的生活。

除了展示與體驗，據點也提供完整的一站式服務，包括諮詢、專業評估、租借、試配及補助申請。高雄市每年受理約7000件輔具補助申請、2萬件評估服務及1萬5000件維修服務，諮詢人次更突破15萬。

社會局表示，高雄市輔具站點總數達38處，涵蓋34個行政區，積極推動「輔具代償墊付制度」，協助民眾先行取得輔具，減輕經濟負擔，強化對弱勢家庭與急需者的支持。

鼓山輔具據點新設於鼓山綜合社福館4樓，由專業評估人員提供一站式服務。（高市社會局提供）

智能設備及遙控開關的運用，增進居家生活的便利性。（高市社會局提供）

聲控照顧床協助使用者增進自主照顧能力。（高市社會局提供）

輪椅使用者示範使用可調式浴盆，提升為孩子洗澡的方便性。（高市社會局提供）

