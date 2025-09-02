自由電子報
新營醫院推專業減重門診 搭配減重筆精準控重

2025/09/02 09:39

部立新營醫院家醫科推出專業減重門診，搭配新型減重筆，幫助民眾每日精準紀錄體重與變化趨勢。（新營醫院提供）

部立新營醫院家醫科推出專業減重門診，搭配新型減重筆，幫助民眾每日精準紀錄體重與變化趨勢。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕平時忙碌、沒有太多時間規劃飲食運動？部立新營醫院家醫科推出專業減重門診，搭配新型減重筆，新營醫院家醫科醫師侯昂廷表示，減重不是單純為了外觀，更重要的是健康，過重或肥胖往往會增加罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病及代謝症候群的風險。

有人嘗試過節食、運動甚至上網找偏方，但效果不彰、體重又容易反彈。侯昂廷指出，新型減重筆的最大特色，就是能夠幫助民眾每日精準紀錄體重與變化趨勢，讓醫師透過數據清楚掌握進度，不再只是依靠「感覺」或「猜測」。

醫師可以根據數據，適時調整飲食、運動甚至藥物治療的方向，讓減重過程更安全、更有效率。民眾不需要再獨自摸索，而是有人在背後幫忙規劃、陪伴與提醒，減重之路自然不再孤單。

他說，若能透過醫師專業諮詢與減重筆的數據化管理，將計畫拆解成簡單可行的步驟，再加上減重筆每日紀錄與提醒，讓減重就像多了一個「貼身小助理」，讓努力成果看得見。

部立新營醫院家醫科推出專業減重門診，搭配新型減重筆，新營醫院家醫科醫師侯昂廷表示，減重不是單純為了外觀，更重要的是健康。（新營醫院提供）

部立新營醫院家醫科推出專業減重門診，搭配新型減重筆，新營醫院家醫科醫師侯昂廷表示，減重不是單純為了外觀，更重要的是健康。（新營醫院提供）

