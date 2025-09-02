限制級
健康網》「馬鈴薯蛋沙拉」減脂可吃！ 低卡、高蛋白還消水腫
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想減脂卻又想吃得滿足？對此，營養師孫語霙近日在其臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發影片分享，推薦這道 「馬鈴薯蛋沙拉」，不僅熱量低，1人份熱量才222.3大卡、營養滿分，還能幫助消水腫，吃巧又吃飽，堪稱健身、減重族的救星！
這道料理選用馬鈴薯、胡蘿蔔、小黃瓜與雞蛋，再搭配無糖優格與低卡沙拉醬，取代高熱量的美乃滋，清爽不膩口。2人份的食材準備簡單，可以先做起來放冰箱，做法也超容易，新手下廚也能一次成功。
馬鈴薯蛋沙拉
●食材（2人份）：馬鈴薯1顆180g、胡蘿蔔100g、小黃瓜1根100g、雞蛋2顆、無糖優格4大匙60g、低卡沙拉醬1大匙。
食譜作法
1.馬鈴薯帶皮，刷洗乾淨。
2.胡蘿蔔去皮。
3.小黃瓜去頭去尾，切丁。
4.把馬鈴薯、胡蘿蔔、雞蛋放入電鍋中，加入一杯水。
5.蒸20分鐘後，取出雞蛋、紅蘿蔔與馬鈴薯繼續蒸20分鐘。
6.雞蛋泡冷水，並脫殼備用。
7.馬鈴薯、胡蘿蔔可用筷子可穿透的代表熟透。
8.馬鈴薯脫皮、胡蘿蔔切丁。
9.所有食材在室溫下放涼。
10.馬鈴薯、雞蛋搗碎。
11.加入胡蘿蔔、小黃瓜。
12.加入無糖優格、低卡沙拉醬混合均勻，放入冰箱冷藏。
熱量及營養（1人份）
●熱量222.3大卡。
●蛋白質11.2公克。
●脂肪9.4公克。
●碳水化合物25.2公克。
孫語霙提醒，這道馬鈴薯蛋沙拉，不僅能補充優質蛋白質與膳食纖維，還能替代高油高糖的傳統沙拉，是減脂控卡的健康好選擇。想要邊減重邊享受美食，這道清爽沙拉絕對不能錯過！
