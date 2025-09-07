自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》偷刷媽媽信用卡玩遊戲 心理師：教孩子練習表達需求

2025/09/07 20:20

孩子偷錢的行為，並非道德敗壞，而是不懂如何「正確表達需求」；圖為情境照。（圖取自freepik）

孩子偷錢的行為，並非道德敗壞，而是不懂如何「正確表達需求」；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家中孩子偷錢，該怎麼辦？許多家長第一反應是「生氣」甚至「嚴厲懲罰」，一位有媽媽上Threads上詢問，國中生又是ADHD特殊生拿媽媽信用卡刷電腦遊戲，媽媽說不想打罰，結果網友的建議如雪片般飛來，「『協商』的比例大約抓3比1，也就是孩子找你討論3次，要有1次讓他成功」、「偷錢一定是不對的，但背後動機跟改善方案真的很重要」。

連孩子輩也上來留言：「打罵處理後通常只會記得媽媽可怕、凶惡的那個樣子，背後原因到底是什麼可能根本進不去腦袋…」

一位孩子也是ADHD的家長分享：「我們家也有ADD孩子，我覺得「處罰」的難處在於溝通後共同設定的目標要真的可能達成的，就算家長覺得太簡單，只要對孩子是困難的，就需要調整或陪伴」。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，其實孩子偷錢的行為，並非道德敗壞，而是「暫時不會處理需求」的表現。家長可以陪孩子練習表達需求、或將需求轉換成獎勵、事先預告哪些能買；並且教導孩子不用花錢也能交到朋友、並給予改正機會。

黃閎新指出，不少人小時候也曾因為想買零食、玩具，甚至想送朋友禮物而「偷偷拿錢」，最後卻換來一頓責打。但這樣的處理方式，可能讓孩子只留下「我很壞」的恐懼，而沒有真正學會更好的方法。

黃閎新強調，偷錢的行為本質上，是孩子學習「如何處理慾望與界線」的過程。如果父母能給予適當引導，孩子才能真正理解：「我能做得更好」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中