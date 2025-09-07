健康網》偷刷媽媽信用卡玩遊戲 心理師：教孩子練習表達需求

孩子偷錢的行為，並非道德敗壞，而是不懂如何「正確表達需求」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕家中孩子偷錢，該怎麼辦？許多家長第一反應是「生氣」甚至「嚴厲懲罰」，一位有媽媽上Threads上詢問，國中生又是ADHD特殊生拿媽媽信用卡刷電腦遊戲，媽媽說不想打罰，結果網友的建議如雪片般飛來，「『協商』的比例大約抓3比1，也就是孩子找你討論3次，要有1次讓他成功」、「偷錢一定是不對的，但背後動機跟改善方案真的很重要」。

連孩子輩也上來留言：「打罵處理後通常只會記得媽媽可怕、凶惡的那個樣子，背後原因到底是什麼可能根本進不去腦袋…」

一位孩子也是ADHD的家長分享：「我們家也有ADD孩子，我覺得「處罰」的難處在於溝通後共同設定的目標要真的可能達成的，就算家長覺得太簡單，只要對孩子是困難的，就需要調整或陪伴」。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，其實孩子偷錢的行為，並非道德敗壞，而是「暫時不會處理需求」的表現。家長可以陪孩子練習表達需求、或將需求轉換成獎勵、事先預告哪些能買；並且教導孩子不用花錢也能交到朋友、並給予改正機會。

黃閎新指出，不少人小時候也曾因為想買零食、玩具，甚至想送朋友禮物而「偷偷拿錢」，最後卻換來一頓責打。但這樣的處理方式，可能讓孩子只留下「我很壞」的恐懼，而沒有真正學會更好的方法。

黃閎新強調，偷錢的行為本質上，是孩子學習「如何處理慾望與界線」的過程。如果父母能給予適當引導，孩子才能真正理解：「我能做得更好」。

