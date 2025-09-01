健康網》當月水果「番石榴」滿滿維C 高出奇異果2倍、檸檬6倍

番石榴維生素C更高出奇異果2倍、檸檬6倍；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕9月來了，想補充滿滿活力嗎？農業部在臉書專頁「農業部」上發文分享，點名「番石榴」是本月的代表水果！不僅清脆爽口、汁甜回甘，維生素C更高出奇異果2倍、檸檬6倍，此外，水果還有文旦、百香果、檸檬都能補充維生素C；胡瓜、茄子、茭白筍等蔬菜則可補水，對抗秋燥。

根據資料顯示，每100公克珍珠芭樂果肉就含有高達193毫克的維生素C，是奇異果的2倍、檸檬的6倍，熱量低、纖維高、水分多，吃起來有飽足感，不怕發胖，是國民最愛的健康水果。

請繼續往下閱讀...

9月正值盛產期的蔬菜還有鮮甜的茭白筍；示意圖。（圖取自photoAC）

除了番石榴，9月正值盛產期的農漁產也相當豐富：

●蔬菜有胡瓜、花胡瓜、茄子、茭白筍；

●水果包括文旦、百香果、檸檬；

●漁產更是海味滿滿，金目鱸、白蝦、牡蠣、秋刀魚、鯖魚、土魠、石斑魚、旗魚、黃鰭鮪、虱目魚、蟳蟹等當季漁獲都不容錯過。

農業部也提醒，善用在地「當季、當地」食材，既能吃得新鮮營養，又能支持台灣農漁業。9月餐桌上不妨多安排一盤香甜芭樂、一碗清蒸鮮魚，讓健康與美味同步加分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法