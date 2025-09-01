自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》當月水果「番石榴」滿滿維C 高出奇異果2倍、檸檬6倍

2025/09/01 19:50

番石榴維生素C更高出奇異果2倍、檸檬6倍；圖為示意圖。（圖取自freepik）

番石榴維生素C更高出奇異果2倍、檸檬6倍；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕9月來了，想補充滿滿活力嗎？農業部在臉書專頁「農業部」上發文分享，點名「番石榴」是本月的代表水果！不僅清脆爽口、汁甜回甘，維生素C更高出奇異果2倍、檸檬6倍，此外，水果還有文旦、百香果、檸檬都能補充維生素C；胡瓜、茄子、茭白筍等蔬菜則可補水，對抗秋燥。

根據資料顯示，每100公克珍珠芭樂果肉就含有高達193毫克的維生素C，是奇異果的2倍、檸檬的6倍，熱量低、纖維高、水分多，吃起來有飽足感，不怕發胖，是國民最愛的健康水果。

9月正值盛產期的蔬菜還有鮮甜的茭白筍；示意圖。（圖取自photoAC）

9月正值盛產期的蔬菜還有鮮甜的茭白筍；示意圖。（圖取自photoAC）

除了番石榴，9月正值盛產期的農漁產也相當豐富：

●蔬菜有胡瓜、花胡瓜、茄子、茭白筍；

●水果包括文旦、百香果、檸檬；

●漁產更是海味滿滿，金目鱸、白蝦、牡蠣、秋刀魚、鯖魚、土魠、石斑魚、旗魚、黃鰭鮪、虱目魚、蟳蟹等當季漁獲都不容錯過。

農業部也提醒，善用在地「當季、當地」食材，既能吃得新鮮營養，又能支持台灣農漁業。9月餐桌上不妨多安排一盤香甜芭樂、一碗清蒸鮮魚，讓健康與美味同步加分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中