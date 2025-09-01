胎盤早期剝離 輔英跨科別搶救早產嬰 母子均安

輔英醫院跨科合作即時處置胎盤早期剝離產婦，中間最高為婦產科主任王仁星。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於東港的輔英科技大學附設醫院（簡稱輔英醫院）長期深耕大東港地區醫療多年，日前在假日遇上棘手的胎盤剝離致早產的案件，透過跨科別合作迅速治療，將以往必須要送往醫學中心的案例，能免去舟車勞頓及寶貴時間消耗立刻處理，最後也母子均安，順利度過險境。

1名28歲懷孕33週的孕婦，日前陰道出血及下腹疼痛至輔英醫院急診就診，經婦產科主治醫師林鈺蓉診治，發現胎兒的心跳正常，但因肺泡尚未成熟且，因此安排住院安胎治療並密切觀察。

請繼續往下閱讀...

3天後假日在婦產科主任王仁星查房時，發現產婦陰道大量出血，且還伴隨子宮強烈收縮，當下研判極可能是胎盤早期剝離，情況相當危急。若未及時處置，不僅胎兒恐因嚴重缺氧而死亡，可能還會連帶使產婦因大出血休克而喪命。

院方立即啟動跨科合作，聯繫新生兒科主任孫德功及麻醉科醫療團隊，並召回婦產科主治醫師張鴻耀，孫德功獲通知後第一時間返院與團隊快速集結並安排剖腹生產手術，最終也成功產下一名早產男嬰，母子均安，順利度過險境。

輔英醫院說，胎盤早期剝離是孕期嚴重的高危險併發症，孕婦若出現陰道出血、腹痛或子宮收縮等異常症狀應即就醫爭取最佳治療時機，這名34週的早產男嬰則是因發育尚未完全，目前安排於新生兒加護病房觀察。

輔英醫院表示，雖然輔英科技大學附設醫院並非重度急救責任醫院，以往此類案例多會轉送醫學中心處理，但此次醫療團隊在假日即時集結，展現專業與臨床判斷能力，成功守護母嬰安全。

