健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》玫瑰花刺激「幸福荷爾蒙」 入茶、入膳也很讚

2025/09/02 17:43

玫瑰香氣能降低壓力荷爾蒙皮質醇分泌，幫助安神助眠，甚至可能刺激「幸福荷爾蒙」催產素分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

玫瑰香氣能降低壓力荷爾蒙皮質醇分泌，幫助安神助眠，甚至可能刺激「幸福荷爾蒙」催產素分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕玫瑰花不僅是愛情的象徵，更是中醫與西醫眼中的「寶藏花朵」！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文分享，玫瑰花在養生、美容到情緒調理都有顯著效果，被譽為「氣血雙調、身心好藥」。

中醫觀點：行氣活血、舒緩情緒

在中醫理論中，玫瑰花常被用於「肝氣鬱結」的症狀，例如情緒低落、胸悶或容易發脾氣。周宗翰表示，玫瑰花能行氣活血，對於氣滯血瘀型的痛經、月經不順特別適合。此外，還能促進氣血循環、美容養顏，有助於改善膚色暗沉與精神不佳。

玫瑰花能行氣活血，促進氣血循環、美容養顏；圖為情境照。（圖取自freepik）

玫瑰花能行氣活血，促進氣血循環、美容養顏；圖為情境照。（圖取自freepik）

西醫觀點：抗氧化+助眠神器

西醫研究則發現，玫瑰花富含多酚與花青素，能有效抗氧化、延緩老化並保護心血管。實驗也顯示其萃取物具有抗發炎作用，適合應用在保養與養生上。更令人驚喜的是，玫瑰香氣能降低壓力荷爾蒙皮質醇分泌，幫助安神助眠，甚至可能刺激「幸福荷爾蒙」催產素分泌，讓心情愉快，對女性荷爾蒙平衡也有幫助。

孕婦與挑選來源要注意

雖然玫瑰花功效多多，但孕婦因其活血作用，在懷孕初期應避免大量服用。另外，玫瑰花容易受農藥殘留影響，專家建議挑選有機或食品級乾燥花瓣，才能安心入茶、入膳。一杯玫瑰花茶，或許不只能療癒浪漫的心情，還能同時養顏美容、舒緩壓力，難怪成為現代人追求健康養生的新寵。

