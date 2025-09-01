自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減脂遇「中元普度」秒破功？ 4招破解大腦獎勵陷阱

2025/09/01 17:37

醫師提醒，普度供品應避免採買洋芋片、餅乾等零嘴，以免掉入大腦獎勵陷阱中。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，普度供品應避免採買洋芋片、餅乾等零嘴，以免掉入大腦獎勵陷阱中。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減脂期碰到中元普度就破功？新竹初日診所院長魏士航指出，小心這是「大腦獎勵陷阱」，食物的香味、外觀，甚至只是看到的畫面，在瞬間觸發大腦的「想吃模式」，讓人不知不覺吃過頭，尤其是肥胖者對高熱量食物的反應更為強烈，但真正吃下去時，快感卻反而降低，讓人吃一口就停不下來，因此提供4招實用對策，不讓大腦「搞鬼」！

魏士航指出，根據《Current Addiction Reports》期刊一篇探討「巴夫洛夫制約與飲食行為」的綜論，普度桌上的供品其實可視為「食物線索」。當食物氣味、外觀或味道與進食行為產生連結時，大腦會形成記憶並建立條件反射。未來在相同情境下，這些線索會自動引發 「食慾反應」，包括心理上的進食渴望、生理上的唾液分泌、胰島素的先期分泌，以及大腦獎賞中樞的活化。

這些反應本來是為了幫助消化和養分吸收，但在節慶和聚會場合，卻容易造成過量飲食。尤其當「食物線索」與「進食後的愉悅感」反覆結合時，大腦會將這些感官刺激視為獎賞訊號，使普度桌上的食物更具吸引力，也更難抗拒。

研究顯示，當預期獎賞強烈、實際獎賞減弱的不平衡，會導致肥胖者易重複進食，以追求原本預期的滿足感，進而造成過度飲食；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

研究顯示，當預期獎賞強烈、實際獎賞減弱的不平衡，會導致肥胖者易重複進食，以追求原本預期的滿足感，進而造成過度飲食；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

《Trends in Cognitive Sciences》期刊也提到，肥胖者在看到高熱量食物線索時，大腦中與獎勵和動機相關的區域（如前額葉皮質、杏仁核、海馬迴及腦島等）會出現較強烈的活化反應，使人更難以抑制食慾。但是在實際進食時，反而呈現多巴胺 D2 受體密度下降及進食引發的多巴胺反應減弱，使食物帶來的獎賞感受降低。而「預期獎賞強烈、實際獎賞減弱」的不平衡，導致肥胖者更容易透過重複進食，試圖追求原本預期的滿足感，進而造成過度飲食。

不想「普度」變「普肚」 醫授4秘訣

●採購前先列清單

避免臨時起意買太多高熱量食品，更不要讓這些食物囤進零食櫃，否則等於把誘惑延長好幾天。

●挑選較健康的供品

普度桌不一定只有餅乾、汽水，也能準備無調味堅果、海苔、無糖茶、無糖氣泡水或水煮鮪魚，相對更能降低身體負擔。

●有意識地調整份量

如果知道自己會吃零食，就要記得相對減少正餐份量，並遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，幫助穩定血糖和控制食量，也能減少對高熱量食物的渴望。

●增加飯後運動

可安排散步、做家務或簡單運動來幫助消耗熱量，同時改善血糖波動。

魏士航提醒，減脂不是靠硬撐意志力，而是要有方法。只要掌握聰明吃的原則，就能在享受節慶的同時守住健康。尤其對於有肥胖、血糖異常或代謝問題的人，更該及早尋求專業協助，找到適合自己的策略，才不會讓努力成果因為一次暴食就回到原點。

