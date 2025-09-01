鬼月普度好兄弟 醫院不免俗還曝供品與病院禁忌

郭綜合醫院準備豐盛的供品祭拜病逝病患與四方好兄弟。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆7月各界普度四方好兄弟，而醫療院所是上演生老病死的場域，郭綜合醫院也不可免俗地祭拜病逝的亡魂，全院各單位分別準備豐盛的香花、茶果、牲禮等祭品，集中布置在國欣護理之家旁空地，由該院總裁郭宗正夫婦、院長鄭雅敏率員工虔誠持香祭拜，期保佑大家身心健康、院務及國欣護理之家發展順利。

郭綜合醫院醫護、員工們平時盡全力為病友服務，大家對中元普度也很重視，各單位事先選購各式拜拜的水果、泡麵、相關糕餅等豐盛祭拜物品，還有代表山珍、海味的山薑、海鹽，檳榔、菸、酒、針線胭脂水粉、明星花露水等一應俱全。但不同於一般民間，醫療院所選擇祭品有一些禁忌，如鳳梨、旺旺仙貝不能上桌，否則不該來的東西「旺」起來，就麻煩了。

請繼續往下閱讀...

開刀病房醫護人員指出，如果沒有親身經歷，有些人總認為鬼月拜拜是迷信怪力亂神，但為求平安，除非有特殊宗教信仰，否則醫護人員都會撥冗持香拜一下，全院上下對這項民間習俗的尊重，也用行動表達最虔誠的心意。

在醫院準備中元普度，當然要好好犒賞 「好兄弟」一番，供品選擇上，除沿襲民間番茄、番石榴、釋迦等有籽的水果不能拜之外；還有香蕉、李子和梨子，因有台語諧音「招你來」的忌諱，也不宜上供桌，尤其是上述的鳳梨與旺旺仙貝。

1名資深護理人員說，許多年輕的護校生到醫院實習，學姊總會告誡：越是年代久遠的醫院、愈是資深的醫護人員也會告誡菜鳥應注意的細節，例如那些電梯少搭之類。此外 ，有些患者在病房的床頭都會擺上佛像、佛珠、符令或聖經、十字架等宗教物品。1名醫師說，此舉無非是讓病人心安，也有助於病情穩定，院方不會干涉。

不過，偶爾會遇到難以解釋的事情，有病人在半夜接二連三需要急救，或是病人在住院短時間內就死亡。據說，對這類情形，護理界有1個約定俗成的作法，就是當病人往生後，病房阿桑除了更換床單外，都會把床墊翻轉過來，有說法指翻床墊的目的是要把前一位病患的穢氣除掉，也有幫病人「轉運」的效果。

郭綜合醫院總裁郭宗正（前排左三）偕院長鄭雅敏（前排左二）率院內醫護、行政同仁中元普度祭拜病逝病患與四方好兄弟。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院總裁郭宗正（前排中者）偕院長鄭雅敏（前排左三）率院內醫護、行政同仁中元普度祭拜病逝病患與四方好兄弟。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院準備豐盛的供品祭拜病逝病患與四方好兄弟。（郭綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法