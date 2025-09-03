自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》櫻桃護心、防癌、助眠 營養師：別吃過量

2025/09/03 07:31

研究指出，櫻桃富含多酚、花青素、維生素C等營養素，能幫助抗氧化、抗發炎；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別看櫻桃小小一顆，對人體健康可是大有益處！營養師老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文引述研究表示，櫻桃富含多酚、花青素、維生素C和礦物質，能夠抗氧化、抗發炎，具有防癌、緩解心血管疾病、降低代謝症候群、促進腸道健康、調節睡眠等優點。

櫻桃營養價值高 有助緩解慢性病

2018年，有國外研究指出，櫻桃富含多酚、花青素、維生素C、膳食纖維、鉀與類胡蘿蔔素等，這些珍貴的成分，不僅具有抗氧化、抗發炎的特性，還能降低代謝症候群、非酒精性脂肪肝（NAFLD）、心血管疾病的風險。

另外，2024年的研究也指出，櫻桃含有抗氧化劑、多種維生素和礦物質，能夠緩解心血管疾病、糖尿病和神經退化性疾病等慢性疾病；此外，也有促進胃腸道健康、預防癌症、增強運動恢復、管理體重、護膚與調節睡眠模式的作用。

老辜提到，過去多項臨床研究發現，櫻桃以汁液、粉末或膠囊形式食用，可降低體內氧化壓力與發炎指標；估算之下，攝取量約相等於45–270顆。

但他認為，這類研究規模並不大、持續時間較短，未來仍需要更長期的公衛研究或大型臨床實驗來驗證。

櫻桃選擇、食用量一次看

老辜提醒，櫻桃雖養生，卻也沒必要一天吃上2、300顆。在營養學分類上，櫻桃屬「水果類」，每1份60大卡，相等於9顆櫻桃，重量約85公克，含有15公克的醣類，偶爾來1份即可，新鮮或冷凍都好。

老辜表示，食用櫻桃盡量吃「原型」，市面上常見的櫻桃果乾、果汁或沖泡粉末，都是加工食品，很可能額外加入精製糖調味，容易造成健康負擔。

最後，老辜叮嚀，平時在攝取水果時，儘量做到「多樣化選擇」，再搭配均衡飲食與運動，才能更有效地吸收櫻桃的營養與植化素，為健康加分。

