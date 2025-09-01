自由電子報
高雄登革熱疫情升溫 屏東高度警戒

2025/09/01 16:53

高雄登革熱升溫，屏東縣環保局人員清除積水輪胎。（屏東縣府提供）

高雄登革熱升溫，屏東縣環保局人員清除積水輪胎。（屏東縣府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄市日前發生登革熱本土首例且為群聚疫情，屏東縣政府高度警戒、由環保局與鄉鎮市公所組成外稽小組，以村里為單位，辦理外稽小組進行跨區環境巡查，同時動員各地環保志工隊擴大清除孳生源，今年1至8月累計空地髒亂查報639處、限期改善236處，清除積水容器44371件、投藥1680處、裁處1401件。針對高風險場域如回收場及工地加強稽查，全縣各清潔隊同步加強環境清理、消毒及溝渠清疏，共同防堵登革熱病媒蚊疫情。

環保局表示，於騎樓或路旁囤積雜物，非但影響交通、居家環境品質，也潛藏病媒蚊孳生的危機而危害民眾生命健康，將回收物品放置於路旁供不明人士收集，也是違法，將強力取締，累犯則加重處分。

縣長周春米指出，連日午後雷陣雨，加上氣溫偏高，有利於病媒蚊孳生，尤其高雄市已陸續有本土疫情現蹤，屏東與高雄屬共同生活圈，防疫光靠公部門是不夠的，下雨過後48小時是防疫黃金時期，積水只要大於0.5公分，就有可能孳生病媒蚊，因此呼籲各級單位及縣民朋友，貫徹容器減量及孳生源清除，避免容器積水成為病媒蚊溫床，全縣民齊心防疫，杜絕登革熱之蔓延。

