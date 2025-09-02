健康網》秒生氣、翻臉 心理師揭「述情障礙」9徵兆

台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，述情障礙者難以辨認、表達情緒，甚至連別人的情感也難以理解；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否經常會莫名其妙生氣、煩悶、突然暴走？台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容引述《出自童年情感忽視》一書內容指出，這很可能是「述情障礙」的表現，常見徵兆包括很容易不耐煩、難以察覺情緒、不理解他人與自己的行為、行為輕率、內在匱乏等。

余佳容於臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，述情障礙不是指一個人沒有情緒，而是難以辨認、表達、理解他人情緒。她接著分享一段故事：

述情障礙者社交困難實例

1名患有述情障礙的人某天和朋友去聚餐，朋友不停抱怨老闆，逗得在場的人哈哈大笑，他見狀也勉強笑了一下，內心卻不明白笑點在哪裡，只浮現「好吵、好煩」的念頭。

接著，另一名友人氣沖沖地抱怨餐廳服務生態度很差，但他聽完只覺得服務生不過語氣冷淡而已，不懂友人為何激動，於是就沒有回應。但友人看了卻露出僵硬的表情，他也不明白友人那份失落從哪裡來。

他自己則是在剛進餐廳時，胸口就悶悶的，但不知道是因為人太多，還是因為上班太累。一直到菜過了很久都不上桌，他突然爆炸，大聲喊：「到底要不要上菜啊？」這一喊，讓空氣瞬間凝固，朋友們一臉尷尬，而他也懊悔不已，卻仍搞不清楚自己為什麼會這麼生氣。

余佳容說，故事中的主角就是「述情障礙者」的日常寫照。當一個人經常活在這樣的狀態裡，並非冷漠或無心，而是缺少辨識和表達情緒的工具。這樣的困境，會讓人感覺孤立，像是被困在透明的房間裡，看得到別人互動，卻無法真的加入。對此，她列出以下9個常見徵兆：

述情障礙9反應 與他人缺少連結

●很容易不耐煩：明明只是小事，卻覺得壓力快要爆開。

●難以察覺情緒：胸口悶、心情煩，但說不清是焦慮、憤怒還是疲倦。

●不理解別人行為：看不懂朋友為什麼難過、為什麼生氣，常覺得反應太誇張。

●不理解自己行為：事後懊悔自己太衝動，卻也不清楚剛剛為何會爆發。

●情緒表達極端：壓抑到一個臨界點，就以爆炸式的憤怒釋放。

●行為顯得輕率：對自己和他人來說，反應總是不合時宜。

●覺得自己與他人不同：像是有一層看不見的牆，把自己隔絕在群體之外。

●內在感到缺乏：彷彿少了一個能感受、能連結的部分。

●關係缺乏深度：有朋友，卻難以建立真正親密的交流。

余佳容表示，理解這些徵兆不是為了貼標籤，而是提醒。若我們在這些描述中看見自己或身邊的人，也許需要用更多溫柔的關注與支持去面對。情緒本來就是人類連結的橋樑，而不是像一道高牆一樣阻礙溝通，學會辨認與表達，正是跨過那道牆的開始。

