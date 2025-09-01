自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》趕作業趕到四肢麻木 中國男童患呼吸性鹼中毒嚇壞爸媽

2025/09/01 16:22

趕暑假作業趕到呼吸急促、頭暈頭痛及四肢麻木症狀，導致過多的二氧化碳被排出而造成低二氧化碳血症，因而也會引發呼吸性鹼中毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

趕暑假作業趕到呼吸急促、頭暈頭痛及四肢麻木症狀，導致過多的二氧化碳被排出而造成低二氧化碳血症，因而也會引發呼吸性鹼中毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（1）日是國中小學開學日，中國中小學生也在趕做暑假作業，據湖南長沙市中心醫院收治不少學生罹患「呼吸性鹼中毒」病例，其中一名11歲男童呼吸急促、頭暈頭痛及四肢麻木症狀。健保署衛教資料指出，嚴重者須由精神科醫師介入治療。

據長沙市中心醫院上（8）月收治呼吸性鹼中毒病例超過30多例。根據健保署衛教資料指出，過度換氣症候群是因為急性焦慮所引起的生理、心理反應。發作的時候患者會不自主地加快呼吸，導致過多的二氧化碳被排出而造成低二氧化碳血症，因而也會引發呼吸性鹼中毒。

患者發作時腦部會得到錯誤的訊息，誤以為自己正處於缺氧狀態，然後開始快而淺的呼吸，約1分鐘內就開始出現症狀：覺得四肢肌肉僵硬、嘴巴周圍及手指等處會有麻木或是刺痛的感覺，合併頭暈、頭痛、胸悶、胸痛、心跳加快、臉色蒼白、手腳冰冷等現象。通常患者愈不舒服、愈緊張的時候，反而會使症狀惡化，導致惡性循環。嚴重的個案甚至可能發生昏厥。

3情況出現 快送醫

至於要不要找醫師？健保署建議以下3點情況，請儘速就醫：

●若情緒無法有效緩和下來，而且無法配合減慢呼吸次數，甚至已意識不清，那就必須送醫治療。

●致命性的急症（例如心肌梗塞、主動脈剝離、氣胸、肺栓塞），有可能以過度換氣為症狀之一，所以有心血管疾病的危險因子（年紀大、家族史、抽菸、高血壓、糖尿病、高血脂）或肺疾病史患者，仍應儘速就醫查明。

●若過度換氣症候群一而再、再而三的發生，應該尋求適當的諮商管道（如精神科醫師），以求辨識及瞭解處理自己情緒的方式。

不過預防重於治療，健保署提醒平常要適當的發洩情緒，不要刻意壓抑、出現過度換氣症候群要提醒自己放鬆情緒及放慢呼吸、平時應保持作息正常，避免熬夜，以及攝取過多含咖啡因的刺激性飲料。

精神科醫師楊聰財表示，開學了不少人有「開學症候群」，通常半個月會改善，若持續有症狀也要就醫，勿讓患者衍生更多身心症狀。

