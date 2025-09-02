自由電子報
健康網》正確使力防痔瘡 2招蹲馬桶「快易通」

2025/09/02 14:42

痔瘡手術女醫師鍾雲霓表示，用腹部、骨盆與肛門協同出力，才有助排便順暢；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明有便意，坐上馬桶卻毫無反應？長期便秘困擾，用盡力氣腸道卻不動如山？痔瘡手術女醫師鍾雲霓表示，排便不是靠肛門一股作氣，而是腹部＋骨盆＋肛門的團隊合作。若糞便不硬，卻總是解便久坐、費力不順暢，建議可採蹲勢或腳下墊個矮凳，或是上身微傾、收肚子並放鬆肛門，改變姿勢有助變成乙狀結腸的角度，更好用力、少卡關。

蹲姿、加腳凳有助排便好使力

鍾雲霓在臉書專頁「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文指出，許多人都受便秘或痔瘡所困擾，以排便不順來說，通常大家都會集中肛門用力，但其實應是腹部、骨盆與肛門協同出力，才能排便順暢。若經常坐上馬桶卻費盡氣力，可試試以下兩種方式改變乙狀結腸的角度，達到好使力的目的：

坐姿→蹲勢，或者腳下墊個矮凳：本來彎曲的腸道因坐姿易受擠壓摺疊，導致解便花更多時間或力氣，更改姿勢有助排便。

上身微微前傾、肚子收，並且放鬆肛門：上身微傾35-45度，減少腸道末端受到擠疊的狀況。

生活、飲食預防痔瘡3原則

至於痔瘡問題，鍾雲霓說明，痔瘡不是因為吃辣，而是因為坐太久。再健康的肛門，便秘時硬拚超過5-7分鐘，都可能讓黏膜翻出、肛門充血。偶爾一次沒關係，常常這樣就會被撐鬆，久了就「掉出來」了。想要預防痔瘡生成，建議日常應遵循以下3原則：

•久坐久站都不行，起來動一動，讓血液循環起來。

•規律運動+溫水坐浴，有助消腫又舒緩。

•飲食注意高纖+喝水，不只便秘，腹瀉也會惡化痔瘡，須一起照顧。

痔瘡手術女醫師鍾雲霓說，想要預防痔瘡，應多注意攝取高纖與飲水；情境照。（圖取自freepik）

痔瘡手術女醫師鍾雲霓說，想要預防痔瘡，應多注意攝取高纖與飲水；情境照。（圖取自freepik）

鍾雲霓也提及，痔瘡＝血管與軟組織的老化鬆弛，就像臉皮、眼皮、肚皮、小腿靜脈一樣受地心引力影響。所以，其實並不是「痔瘡不會好」，而是老化不會回春。但好消息是：症狀可以被控制，回到「不來鬧」的日常生活。

「我出的是鮮血，應該只是痔瘡吧？」「我不想開刀，先不去看醫生……。」鍾雲霓說，痔瘡患者可以先不開刀，但不要不看醫生。因肉眼常分不清單純痔瘡vs.瘜肉／大腸癌，更何況兩者還可能同時存在，因此建議有任何疑慮或狀況，先就醫才安心。

鍾雲霓進一步表示，痔瘡會談及「手術選項」，通常有以下狀況：

•肛門異物感：排完便像有東西卡著；摸得到肉球，推得回或推不回去。

•肛門腫痛：喝酒、吃辣、熬夜就腫痛到崩潰。

•出血：軟便／放屁也滲血，或是走路摩擦就出血。

鍾雲霓強調，痔瘡若造成慢性貧血（會喘會暈）、不敢遠行／出門，應選擇就醫和醫師好好諮詢，能不開刀就不開刀，但切記別不看醫生。

