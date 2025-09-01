女大生突情緒失控誤認中邪 就醫確診思覺失調症

嘉療一般精神科主任沈正哲呼籲，思覺失調症及早介入診治，可大幅降低復發率。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕從未離家生活的20歲女大生「小琳（化名）」，搬進校內宿舍後，起初一切正常，過了半年，逐漸變得社交退縮，且不愛整理個人衛生，還開始懷疑同儕們凡事都要針對她，百般刁難，出現被害妄想，有天深夜，突然在床上漫無目標地大聲說話，甚至嘶吼，情緒失控；正值農曆7月，父母誤以為中邪，求神問卜，由於未見效果，前往衛服部嘉南療養院就醫，竟是思覺失調症發病。

嘉療一般精神科主任沈正哲表示，小琳自幼乖巧、聽話，個性溫和，生活起居都很正常，卻確診思覺失調，家屬都很錯愕，這是她首度發病，且為急性症狀，但服藥後，目前已有控制，希望能夠持續好轉，早日回到學校上課。

嘉療一般精神科主任沈正哲建議，民眾若發現親友持續異常言行，應儘快尋求精神科專業評估。（記者吳俊鋒攝）

沈正哲指出，思覺失調症是種嚴重的精神疾病，好發於20～40歲的青壯年時期，發作的前驅期，常見的是2個月到半年，小琳不到1個學期的時間，就開始出現異常言行，變得沉默寡言、懶散邋遢，並懷疑大家都針對、陷害她，持續向父母抱怨同儕的不友善。

父母原以為只是同儕間的小摩擦，並沒有太在意，已經返校準備的小琳，日前深夜突然在宿舍大叫，情緒激動，校方緊急通知家屬暫時帶回，就醫檢查後，確診為思覺失調症。

沈正哲提到，這種精神疾病，主要包含妄想、幻覺、思考混亂的正性症狀與情感淡漠、社交退縮、缺乏動機的負性症狀，以及注意力下降、記憶與理解能力受影響的認知症狀等；藥物治療為基礎，會搭配心理治療、職能治療，還有家族支持、社區復健等多面向介入。

沈政哲強調，及早治療，可大幅降低復發率，改善社會功能，並幫助患者恢復學業、工作與生活品質；他也提醒，若發現親友持續異常言行、妄想、幻覺，或情緒劇烈波動等，應儘快尋求精神科專業評估。

