南韓人壓力大！過去4年憂鬱症就診人數增3成 10歲以下翻倍

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓政府8月31日公布的數據顯示，南韓憂鬱症就診人數從2020年的83萬2483人，增加至2023年的110萬6603人，4年間增長32.9％。令人訝異的是，10歲以下患者從2020年的991人增至2023年的2162人，增幅高達118.2％。

南韓《中央日報》報導，南韓國會保健福祉委員會共同民主黨議員徐美和公布的國民健康保險公團資料顯示，憂鬱症就診人數從2020年的83萬2483人增至2023年的110萬6603人，4年間增長32.9％。分年齡段來看，10歲以下患者增幅最大，從2020年的991人增至2023年的2162人，增加118.2％。

其次為20歲以下人群，從3萬9817人增至7萬3070人，增幅83.5％。其後依次為30多歲（69.7％）、40多歲（52.4％）、20多歲（35.9％）。

不僅如此，兒童與青少年的精神健康問題也反映在自殺率上。19歲以下自殺死亡人數由2020年的317人增至2023年的373人。光是今年上半年，已有180名20歲以下青少年因自殺身亡。

小兒精神科專家分析，社交媒體使用增加、學業壓力及同儕關係衝突，是導致兒童與青少年憂鬱症患者激增的主因。

三星首爾醫院精神健康醫學科教授鄭有淑（音譯）指出，過去多在中學階段才面臨學業和同伴壓力，如今這種經歷的年齡正不斷提前。再加上過早接觸網路社交媒體，導致兒童獲取過多訊息、缺乏時間管理，心理負擔隨之加重。

翰林大學聖心醫院教授洪賢珠（音譯）教授補充道，憂鬱的孩子往往更沉迷於智慧型手機，甚至可能透過網路社交媒體遭遇性犯罪，進一步導致症狀惡化，「如今甚至出現10歲兒童因憂鬱症住院的案例」。不過，洪賢珠也指出，社會氛圍對精神科就診接受度提升，也可能推動患者數量上升。

與青少年精神科患者增加相比，相關治療基礎設施卻顯得不足。

洪賢珠教授表示，就連為有自殺風險的高危險兒童提供的住院床位都不夠，相關設施與人力亟待擴充。徐美和議員強調，精神健康問題的關鍵在於不失去治療的黃金周期，做到早期發現與干預，需要國家層面加快擴充兒童與青少年精神健康基礎設施。

