健康 > 抗老養生 > 中醫藥

新竹20多歲年輕女性突發性耳壟 中醫針灸服藥獲助改善

2025/09/01 15:46

新竹地區一名20多歲年輕女性突發性耳壟，經中醫師蔡宗璟針灸及開立處方服藥後，已獲大幅改善，聽力也恢復正常。（記者洪美秀攝）

新竹地區一名20多歲年輕女性突發性耳壟，經中醫師蔡宗璟針灸及開立處方服藥後，已獲大幅改善，聽力也恢復正常。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區1名20多歲女性左側耳朵突聽不清楚，出現突發性耳聾，且伴隨耳悶、耳塞，頭部左側也不時脹痛、抽痛，因聽力造成困擾，尋求中醫師蔡宗璟協助治療，經蔡宗璟針灸與開立中藥雙管齊下治療後，患者2週後聽力完全恢復，整體聽力也獲改善。

蔡宗璟表示，這名年輕女性患者突左耳聽力喪失，可能因血管循環障礙、病毒感染或自體免疫反應引起，患者初診時伴隨耳悶、耳塞，頭部左側也會不時地脹痛、抽痛，因工作需要接聽電話，卻因聽損需暫時休假，初診時患者脈象浮緊，舌紅苔白滑，經判斷屬風痰阻塞清竅，選擇以針灸配合內服中藥治療，穴位選擇患者左耳周圍之耳門、聽宮、率谷以及頭部之風池、翳風做治療，遠端則選擇手部之合谷、中渚穴來治療，患者在初診完成針灸治療後便感覺左耳悶塞有明顯減輕。

接續則開立薄荷、川芎疏風解表，以石菖蒲化痰通竅，再搭配陳皮、厚朴、萊菔子等藥物去濕化痰，讓患者症狀獲得改善，而患者發病時雖有服用西藥類固醇治療，但他在臨床上再配合中藥治療，也協助其更快恢復，因口服類固醇治療通常只會使用1至2週，後續使用中藥可持續改善聽損。患者隔天回診已感覺聽力有改善，且聲音聽起來較清晰，耳悶塞感也減少很多，經每日回診針灸1次，聽力持續獲改善。患者5日後在醫院耳鼻喉科作聽力檢查左耳低頻聽力閾值由50分貝進步到20分貝，再經過5日的針灸及中藥治療後，左耳聽力已完全正常。

新竹地區一名20多歲年輕女性突發性耳壟，經中醫師蔡宗璟針灸及開立處方服藥後，已獲大幅改善，聽力也恢復正常。（記者洪美秀翻攝）

新竹地區一名20多歲年輕女性突發性耳壟，經中醫師蔡宗璟針灸及開立處方服藥後，已獲大幅改善，聽力也恢復正常。（記者洪美秀翻攝）

