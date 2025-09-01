童醫院引進達文西單孔機械手臂 率先突破百例手術

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院今（1）日舉行「科技領航再創佳績 達文西單孔機械手臂手術率先突破百例記者會」，並成立「國際單孔機械手臂手術教育暨觀摩中心」！該院自5月23日引進建置完成最新型達文西單孔機械手臂手術系統後，由研發創新中心院長歐宴泉率先進行達文西單孔攝護腺癌根除手術，泌尿科、婦產部、耳鼻喉部、一般外科、胸腔外科等科別也利用達文西執行手術，至8月31日已完成128例手術，單一微小切口手術，讓更多患者獲得更優質的預後與生活品質。

童綜合醫院「國際單孔機械手臂手術教育暨觀摩中心」，由婦產部主任劉錦成擔任該中心主任，將致力推動各式單孔微創手術的臨床教育與觀摩交流，成為國際專業人才培訓與技術分享的重要平台。

記者會邀請多位曾經接受過達文西單孔機械手臂手術的患者到場分享，其中， 86歲陳姓阿公2023年曾騎乘重機參加不老騎士環島公益活動，接受PSA篩檢時發現攝護腺特異性抗原指數高達13.18 ng/mL （參考值是小於4 ng/mL），經診所轉診至童綜合醫院就醫檢查，發現罹患攝護腺癌，考量年紀希望減少疼痛、儘速復原，進行達文西單孔攝護腺切除手術，術後第一天即可進食、洗澡，第三天出院，傷口不需拆線，恢復良好，現場更吹奏薩克斯風，讓大家感受到其健康與無窮的生命力。

歐宴泉表示，單孔手術傷口更小、更少疼痛、更快恢復、更好生活品質。童綜合醫院引進達文西單孔機械手臂，目前已運用在泌尿科、耳鼻喉科、產科、胸腔外科、一般外科，未來也將運用於心臟外科、大腸直腸外科、小兒外科，成為多科整合單孔手術應用平台。

