健康 > 杏林動態

高雄老人人口逾2成 急推長照3.0上路

2025/09/01 15:24

長照3.0正式上路，立委賴瑞隆專程前往前鎮區亞望沙龍社區長照機構參訪，實地了解長照服務推動情況。（賴瑞隆團隊提供）

長照3.0正式上路，立委賴瑞隆專程前往前鎮區亞望沙龍社區長照機構參訪，實地了解長照服務推動情況。（賴瑞隆團隊提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕長照3.0正式上路，立委賴瑞隆專程前往前鎮區亞望沙龍社區長照機構參訪，實地了解長照服務推動情況，並表示未來將持續推動更完整的長照服務體系，包括提升照護人力待遇、擴增社區式據點，及推動智慧照護等。

賴瑞隆今（1）日由亞望沙龍負責人黃仲平陪同導覽，實地了解長照服務推動情況，並與長輩們熱情互動，祝福大家健康長壽；他表示看到長輩走出家門、彼此交流，不僅增進健康，也展現社區照顧的溫暖力量。

他提到每個人終將面對老化與照顧需求，長照絕不是少數人議題，而是每個家庭都可能在不同階段遇到的挑戰，如何整合社區資源、延伸家庭支持，建立全方位、多層次的照護網絡，讓需求者能在熟悉、安全的環境中獲得協助，讓家庭得到必要的喘息，正是長照3.0的核心目標。

賴瑞隆強調，高雄已邁入超高齡社會，全市65歲以上人口佔比達20.3%，前鎮區更高達22.3%，幾乎每5位居民就有1位長者，長照資源需求迫切。

賴瑞隆批藍 高雄比北市統籌分配稅款短少

然而高雄在推動長照過程中，仍面臨財政分配不公挑戰，他抨擊柯志恩所屬國民黨惡修財劃法，使得高雄每年比台北市少約400億元統籌分配稅款，這差距相當於可在高雄蓋超過百間長照中心，高雄無法接受這樣的分配不均。

賴瑞隆呼籲朝野應共同努力，中央須正視財政落差，確保南北資源能更公平分配，他未來將持續推動更完整的長照服務體系，包括提升照護人力待遇、強化醫療與長照銜接、擴增社區式據點，以及推動智慧照護與數位健康平台。

