自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》168斷食恐讓毛囊罷工 醫：髮質差、掉髮樣樣來

2025/09/02 08:22

美國耶魯大學研究指出，長期間歇性禁食可能會抑制毛囊幹細胞的生長能力，導致髮量減少、髮質變差，甚至讓頭髮難以再生；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國耶魯大學研究指出，長期間歇性禁食可能會抑制毛囊幹細胞的生長能力，導致髮量減少、髮質變差，甚至讓頭髮難以再生；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕風靡全球的168間歇性斷食，是許多愛美又注重健康的人的飲食選項。不過，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」及網頁發文引述國外研究指出，長時間的間歇性禁食可能會抑制毛囊幹細胞的生長能力，導致髮量減少、髮質變差，甚至讓頭髮難以再生。

柯博桓表示，間歇性斷食 （Intermittent Fasting, IF）是指食物限制和攝取週期的交替，主要包括隔日斷食（ADF）與限時進食（16+8）。前者採1天斷食，隔天隨意進食；後者則是將進食時間限制在8小時內，16小時斷食。不過，有研究指出，這樣的飲食習慣會影響毛囊健康：

研究：間歇性斷食恐影響頭髮再生力

2025年2月，耶魯大學研究團隊發表於《Life Metabolism》的研究針對間歇性斷食對毛囊週期與幹細胞活性造成的影響機制進行剖析，以小鼠實驗及人體臨床試驗2種方式進行。

團隊首先在小鼠實驗中，觀察到間歇性斷食對小鼠毛髮生長有明顯的負面影響。間歇性斷食雖然能改善葡萄糖耐受性，但會損害毛髮生長，讓毛囊持續停留在休止期，無法正常進入生長期，導致髮量減少、髮質變差，甚至讓頭髮難以再生。

此外，研究也發現，無論是白天還是夜間進行斷食，對毛囊幹細胞（HFSCs）活化和後續細胞凋亡的影響都相似。這表明，晝夜節律改變，並不是導致毛囊幹細胞死亡的主要因素。

後來的人體臨床試驗中，受試者被隨機分配到正常飲食組與間歇性斷食組，研究人員刮取了1小塊頭皮樣本進行分析。結果顯示，小鼠和人類在毛囊幹細胞動力學方面存在相似的機制。

然而，需要注意的是，這些研究只進行了短時間的觀察，因此間歇性斷食 對人類長期毛髮生長的影響仍需要進一步的長期追蹤研究。

柯博桓補充，間歇性斷食會導致掉髮是因為腎上腺素被活化，造成皮質酮和腎上腺素水平升高，刺激真皮脂肪細胞脂肪分解；另外，代謝轉變使真皮脂肪細胞釋放游離脂肪酸（FFA），讓毛囊幹細胞被迫進行脂肪酸氧化，導致氧化壓力急劇增加；最後，當活性氧水平增加，粒線體功能就會受到阻礙，導致DNA損傷、細胞凋亡。

掉髮診斷與治療方式

柯博桓說，如果執行間歇性斷食的人，發現自己有毛髮生長速度明顯減緩、每日脫髮量增加（洗髮、梳髮時）、毛髮質地變細軟或脆弱、頭皮休止期毛囊增多等現象，可能正面臨有掉髮危機。

他建議，可以先記錄每日脫髮量，每日需少於100根；定期拍攝頭皮照片追蹤密度變化，以及注意毛髮生長速度變化。另外，也要注意體重變化，建議維持在每週下降0.5-1公斤；能量水平變化，是否能夠維持日常活動能力；女性月經週期亦需特別注意。

再來，他也列出可以拯救毛囊、日常養護的3個策略：

●增強抗氧化能力：補充維生素C（每日500-1000毫克）、維生素E（每日10-15IU）、使用含維生素E的護髮產品、考慮谷胱甘肽前驅物、輔酶Q10補充。

●調整斷食方案：避免過於激進的長時間斷食，可以改採用較溫和的間歇性斷食模式，如以12+12取代16+8，避免連續超過16小時斷食、每週斷食不超過5天。

●營養優化：確保復食期營養密度，重點補充蛋白質（每公斤體重ｘ1.2-1.6克）、Omega-3脂肪酸（每日1-2克）、維生素D和鐵質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中