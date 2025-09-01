竹榮新竹分院70週年 醫護繼續守護台3線偏鄉醫療

台北榮民總醫院新竹分院今天迎接70歲生日，在「生日快樂」歌聲中，與會貴賓共同切下70周年蛋糕。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮民總醫院新竹分院今天迎接70歲生日，以「醫者仁心70載，榮醫照耀不停歇」為主軸舉辦系列慶祝活動，會中特別向服務逾30年的資深員工頒獎致敬，其中，許多員工的第二代、第三代都在新竹分院誕生，更有員工子女承襲父母精神，持續在醫院服務，展現竹榮如同大家庭般的傳承與情感。

慶祝活動由JF太鼓中心震撼的太鼓表演揭開序幕，尖石鄉泰雅學堂青年合唱團如天籟之音的獻唱，並播放SARS與COVID-19抗疫影片，重現醫護團隊同心守護的歷程。最後在「生日快樂」歌聲中，與會貴賓共同切下70周年蛋糕。新竹分院院長陳曾基就任3年多來，以敏銳觀察持續紀錄醫院的點滴，並於近期出版專書《守護台三線—台北榮總新竹分院的人與事》，同步發表於官網，讓更多人了解竹榮70年來對偏鄉醫療的堅持與承擔。

北榮新竹分院院長陳曾基就任3年多來，以敏銳觀察持續紀錄醫院的點滴，並於近期出版專書《守護台三線—台北榮總新竹分院的人與事》。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科致詞表示，北榮新竹分院最初以「陸軍第1療養大隊」名義納編於退輔會，之後才改制，這70年來為新竹縣的鄉親帶來很多幫助及醫療照顧，特別是台3線的橫山、芎林、竹東、北埔及寶山。在COVID-19疫情期間，榮總新竹分院與縣府一起抗戰，保護鄉親的健康。

台北榮總院長陳威明強調，新竹分院肩負台3線沿線偏鄉的急救責任醫院與緊急外傷照護重任，也積極發展長照服務、精神護理之家與安寧病房，建構完整而溫暖的醫療網絡，落實「在地健康，在地守護」的理念。

輔導會主委嚴德發提到，面對科技與時代挑戰，北榮新竹分院導入智慧醫療，建置AI智慧醫事檢驗室、智慧病房與護理之家照護系統，並與清華大學合作培育醫事人才，為偏鄉醫療永續注入新動能。

陳曾基指出，新竹分院多年來積極更新軟硬體設備，翻修醫療大樓與健康管理中心，營造更安全友善的就醫環境。醫院也配合長照政策成立日照中心、長照大樓與護理之家；COVID-19疫情嚴峻時，更率先成立負壓分子生物實驗室，協助檢疫與快篩任務，展現高度責任感與使命感。該院近期更透過衛福部「健康台灣深耕計畫」，和橫山、寶山、芎林、峨眉、北埔的衛生所合作，在資源上共享、技術上支援，強化偏鄉的慢性病防治、長者照護與健康促進工作，期打造守護偏鄉的醫療堡壘。

台北榮民總醫院新竹分院今天迎接70歲生日，會中特別向服務逾30年的資深員工頒獎致敬。（記者廖雪茹攝）

台北榮民總醫院新竹分院今天迎接70歲生日，播放SARS與COVID-19抗疫影片。（記者廖雪茹攝）

北榮新竹分院70周年系列慶祝活動，包括「竹榮徵文」、「感動瞬間攝影展」、「時光膠囊老照片展」、「70漂書活動」、「我與竹榮大小事徵文」以及「AI竹榮70創作曲徵選」等。（記者廖雪茹攝）

