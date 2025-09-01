自由電子報
健康網》你常腦霧嗎？慢性發炎恐致癌 醫：別輕忽7警訊

2025/09/01 17:57

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，攝取過多促發炎油脂，如紅肉、炸物、精緻澱粉等，卻缺乏蔬菜纖維與優質脂肪，易刺激發炎因子分泌；示意圖。（圖取自freepik）

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，攝取過多促發炎油脂，如紅肉、炸物、精緻澱粉等，卻缺乏蔬菜纖維與優質脂肪，易刺激發炎因子分泌；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，再加上飲食作不正常，正減捐健康。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，慢性發炎如同小火苗在身體到處被點燃，初期可能只是疲累、腦霧記性差，長期恐致癌。至於可能造成慢性發炎的原因，包括：飲食失衡、喝水不足、久坐不動、壓力過大、睡眠差、菸酒過量、環境毒素等7大元凶，建議改變生活作息、飲食等，才能慢慢將體內慢性發炎的火苗撲滅。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文表示，慢性發炎不同於急性發炎，往往在體內悄悄發生，且初期並無明顯嚴重症狀，可能只是常常覺得體力差，身體稍微痠痛、記憶力略微不佳；但若長期忽略警訊，體內的火越燒越大，可能導致各類代謝性疾病、心血管問題、免疫系統失衡，甚至癌症等疾病。

長期忽略慢性發炎恐致癌

到底是什麼原因導致慢性發炎？許嘉珊認為，主要可歸納為以下7大因素：

飲食失衡，高糖壞油超加工、少纖維少好油：過多精製糖、促發炎油脂（如紅肉、炸物）、精緻澱粉與超加工食品，卻缺乏蔬菜纖維與優質脂肪（如橄欖油、堅果、深海魚），容易造成血糖波動、脂肪堆積與腸道菌相失衡；進而刺激發炎因子（如IL-6、TNF-α）分泌，長期恐增加脂肪肝等風險，肥胖、體脂肪過多也會讓慢性發炎更惡化。

喝水量不足：水分不足會使血液循環與代謝變慢，廢物與毒素排除效率降低、排便不順，導致代謝廢物與自由基堆積，使得累積的毒素無法從身體順利排出，也同時影響皮膚及腸道健康。

久坐、缺乏運動：長時間坐著不動，肌肉活動減少，血液循環與淋巴回流不佳，也讓代謝變慢；容易造成內臟脂肪增加、代謝症候群風險升高；累積的脂肪組織本身會釋放發炎因子，加劇慢性發炎。

長期壓力過大：慢性壓力會使皮質醇長期失衡，影響免疫系統健康。初期皮質醇具有抑制發炎的作用，但長期過高會造成免疫系統失衡，導致身體對輕微刺激也出現慢性低度發炎，整個體內彷彿無數小火不斷蔓延。

睡眠不足、品質不佳：睡眠是身體修復、肝臟解毒與免疫系統調節的重要時間。長期睡眠不足，會讓發炎因子如CRP、IL-6上升，也影響肝臟代謝毒素能力，增加慢性疾病風險。

吸菸、過量飲酒：菸草中的化學物質與添加物，以及酒精代謝產物（乙醛），均屬於強烈的氧化壓力來源；會刺激自由基生成、破壞血管內皮，增加全身性發炎狀態。

環境毒素（塑化劑、重金屬、黴菌毒素等）：日常生活中接觸到的環境荷爾蒙、重金屬累積和黴菌毒素等，都會影響細胞代謝與免疫功能。長期暴露會使氧化壓力升高，導致慢性發炎反應，並可能干擾正常荷爾蒙運作，讓肝臟負擔加重。

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊說，睡眠是身體修復、肝臟解毒與免疫系統調節的重要時間。長期睡不飽會讓發炎因子上升，慢性疾病風險增；情境照。（圖取自freepik）

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊說，睡眠是身體修復、肝臟解毒與免疫系統調節的重要時間。長期睡不飽會讓發炎因子上升，慢性疾病風險增；情境照。（圖取自freepik）

改變生活作息、飲食助滅火

至於想要減少發炎狀況發生能做些什麼？許嘉珊建議一樣是從日常生活中做出改變，才能慢慢將體內慢性發炎的火苗撲滅，以免野火燎原。包括：

飲食：增加蔬菜、水果、全穀雜糧，選擇植物性蛋白或白肉、少吃紅肉，並選擇健康油脂，如橄欖油、堅果、深海魚，以及盡量減少含糖飲料、炸物。

補水：每天依體重與活動量補充足夠水分，體重公斤乘以30至35CC，可作為一個參考基準。

動起來：每週至少150分鐘中等強度運動，建議採行有氧搭配重量訓練為佳。若不知道如何開始，建議可先從每天走7千步做起。

壓力管理：建立紓壓管道，也可嘗試冥想、深呼吸練習、瑜伽、適度放鬆活動。

睡眠：保持固定就寢和起床時間，每晚睡足7–8小時為佳；隔天醒來時能感覺到精神飽滿的狀態，就是你需要的睡眠時數。

戒菸少酒：避開二手菸環境、飲酒盡量減少為佳。

環境控管：減少塑膠製品加熱、避免霉味環境、選擇低重金屬食材和用具。

許嘉珊強調，生活中的每一個選擇，都可能會影響著體內各系統的功能運作，進而左右健康狀態。定期檢視一下並嘗試修正，也可讓自己更健康。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

