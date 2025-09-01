健康網》好殘忍！活生生倉鼠沖進馬桶 醫：恐反社會人格徵兆

一名女子在IG限時動態，竟分享自己將活生生的10隻小倉鼠，丟進馬桶沖掉的殘忍影片，引發眾怒！（圖翻攝自Threads）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名女子近日在Instagram限時動態，竟分享自己將活生生的10隻小倉鼠丟進馬桶沖掉的殘忍影片，行為令人法指，她的行徑被轉發到Threads上後引眾怒！專家指出，虐待動物是「反社會人格」可能出現的特質。

網友在Threads分享一段女子IG限動的螢幕錄影畫面，可以看到該名女子將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，可以看到可憐的倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，最終抵不住強力水流，直接被沖走。

請繼續往下閱讀...

轉貼限動的網友氣憤說，她是愛鼠人士，看到這些限動畫面非常心痛，已經通報動保協會處理，目前已知沖走小倉鼠的女子是泰國人，在台中工作。

台北大心診所精神科主治醫師林繼宇指出，虐待動物是「反社會人格」可能出現的特質，容易表現出持續性的不在意社會規則，以及他人權益的行為，不只會表現冷酷、憤世嫉俗、輕蔑，甚至會自以為是來產生表淺但強大的吸引力。

林繼宇表示，反社會人格疾患（Antisocial Personality Disorder） ，根據DSM-5（精神疾病診斷與統計手冊第5版），屬於B群人格疾患（Cluster B Personality Disorders），必須開始於成年期早期，並持續至今，表現常有以下特點，並且要符合其中3項或以上：

1.無法遵守社會規範或法律

2.為個人私利或樂趣而詐欺，經常說謊、哄騙他人

3.衝動、無法作長遠打算

4.容易發脾氣、且具攻擊性。易與他人產生肢體衝突

5.魯莽，不在意自己或他人的安危

6.經常不負責任，經常無法維持工作或是亂開支票

7.缺乏同理心，不願意傾聽和感受他人的情感需求；

林繼宇解釋，反社會人格的核心特質，是一種持續性的不在意社會規則，以及他人權益的行為，個案會表現冷酷、憤世嫉俗、輕蔑、自以為是、自負自大、自我讚美、油嘴滑舌，在他人面前用他人不熟悉的名詞，膨脹自己，來產生表淺但強大的吸引力。

他說，個案必須大於18歲，並且在15歲之前有行為障礙（Conduct disorder）的表現。每100人中約有1到4人有反社會型人格障礙症。成因複雜，少有人直接願意尋求醫療協助。

林繼宇還說，行為規範障礙症患者有可能攻擊人及動物，經常霸凌、威脅或恐嚇他人；曾使用可嚴重傷人的武器，例如：棍子、磚塊；曾對他人施加冷酷的身體凌虐等情況。有這樣的行為困擾，會引起臨床上顯著社交、學業或職業功能減損。

林繼宇認為，有些人會希望有愛和關心，但成長的環境不知道如何得到，也不知道那是什麼樣的感受，才可能使用極端的方法表現。如果同時有憂鬱症或焦慮症，也可能更容易衝動、控制不佳。這樣的行為也有可能是想要得到愛與關懷，不知道應該如何用正確的方式與人聯結，才使用這種行為表現。

林繼宇補充，一般民眾如果感覺自己的情緒有異，和平常自己的表現有些不同，例如，睡不好，造成生活困擾，但是如果這樣的狀況已影響生活，讓自己無法上班、上課，建議要求助專業的心理師或醫師進一步了解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法