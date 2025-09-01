自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》好殘忍！活生生倉鼠沖進馬桶 醫：恐反社會人格徵兆

2025/09/01 13:16

一名女子在IG限時動態，竟分享自己將活生生的10隻小倉鼠，丟進馬桶沖掉的殘忍影片，引發眾怒！（圖翻攝自Threads）

一名女子在IG限時動態，竟分享自己將活生生的10隻小倉鼠，丟進馬桶沖掉的殘忍影片，引發眾怒！（圖翻攝自Threads）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名女子近日在Instagram限時動態，竟分享自己將活生生的10隻小倉鼠丟進馬桶沖掉的殘忍影片，行為令人法指，她的行徑被轉發到Threads上後引眾怒！專家指出，虐待動物是「反社會人格」可能出現的特質。

網友在Threads分享一段女子IG限動的螢幕錄影畫面，可以看到該名女子將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，可以看到可憐的倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，最終抵不住強力水流，直接被沖走。

轉貼限動的網友氣憤說，她是愛鼠人士，看到這些限動畫面非常心痛，已經通報動保協會處理，目前已知沖走小倉鼠的女子是泰國人，在台中工作。

台北大心診所精神科主治醫師林繼宇指出，虐待動物是「反社會人格」可能出現的特質，容易表現出持續性的不在意社會規則，以及他人權益的行為，不只會表現冷酷、憤世嫉俗、輕蔑，甚至會自以為是來產生表淺但強大的吸引力。

林繼宇表示，反社會人格疾患（Antisocial Personality Disorder） ，根據DSM-5（精神疾病診斷與統計手冊第5版），屬於B群人格疾患（Cluster B Personality Disorders），必須開始於成年期早期，並持續至今，表現常有以下特點，並且要符合其中3項或以上：

1.無法遵守社會規範或法律

2.為個人私利或樂趣而詐欺，經常說謊、哄騙他人

3.衝動、無法作長遠打算

4.容易發脾氣、且具攻擊性。易與他人產生肢體衝突

5.魯莽，不在意自己或他人的安危

6.經常不負責任，經常無法維持工作或是亂開支票

7.缺乏同理心，不願意傾聽和感受他人的情感需求；

林繼宇解釋，反社會人格的核心特質，是一種持續性的不在意社會規則，以及他人權益的行為，個案會表現冷酷、憤世嫉俗、輕蔑、自以為是、自負自大、自我讚美、油嘴滑舌，在他人面前用他人不熟悉的名詞，膨脹自己，來產生表淺但強大的吸引力。

他說，個案必須大於18歲，並且在15歲之前有行為障礙（Conduct disorder）的表現。每100人中約有1到4人有反社會型人格障礙症。成因複雜，少有人直接願意尋求醫療協助。

林繼宇還說，行為規範障礙症患者有可能攻擊人及動物，經常霸凌、威脅或恐嚇他人；曾使用可嚴重傷人的武器，例如：棍子、磚塊；曾對他人施加冷酷的身體凌虐等情況。有這樣的行為困擾，會引起臨床上顯著社交、學業或職業功能減損。

林繼宇認為，有些人會希望有愛和關心，但成長的環境不知道如何得到，也不知道那是什麼樣的感受，才可能使用極端的方法表現。如果同時有憂鬱症或焦慮症，也可能更容易衝動、控制不佳。這樣的行為也有可能是想要得到愛與關懷，不知道應該如何用正確的方式與人聯結，才使用這種行為表現。

林繼宇補充，一般民眾如果感覺自己的情緒有異，和平常自己的表現有些不同，例如，睡不好，造成生活困擾，但是如果這樣的狀況已影響生活，讓自己無法上班、上課，建議要求助專業的心理師或醫師進一步了解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中