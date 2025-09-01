自由電子報
北市衛生局推「成長遊樂園」鼓勵家長帶孩子篩檢兒童發展

2025/09/01 13:08

台北市衛生局為鼓勵家長帶孩子完成6次兒童發展篩檢服務，即日起推出「成長遊樂園」系列活動，包含免費篩檢、抽獎活動與衛教課程。（記者蔡愷恆攝）

台北市衛生局為鼓勵家長帶孩子完成6次兒童發展篩檢服務，即日起推出「成長遊樂園」系列活動，包含免費篩檢、抽獎活動與衛教課程。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局為鼓勵家長帶孩子完成6次兒童發展篩檢服務，即日起推出「成長遊樂園」系列活動，包含免費篩檢、抽獎活動與衛教課程。衛生局說明，台北市共有96家醫療院所提供篩檢服務，若發現異常，可及早轉介北市18家早期療育評估中心或醫院進行早期療育評估鑑定。

北市聯醫兒童醫學部主任方麗容表示，兒童發展在3歲前為關鍵期，6歲前更是黃金治療期，新增的6次「兒童發展篩檢服務」可搭配兒童預防保健服務同時進行，時程為出生後6個月至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲及5至7歲，針對粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向，評估兒童發展情形。

方麗容提醒，家長可透過日常與兒童多互動，了解孩子發展狀況，並善用家中故事書、圖卡等教材，養成親子共讀習慣，刺激語言理解與表達能力，同時藉由角色扮演與生活情境活動，增進日常生活體驗，引導兒童培養社交技巧與情緒理解能力。

衛生局長黃建華也說明，家長平時可使用《兒童健康手冊》與《臺北市學齡前兒童發展檢核表》，在家中觀察與記錄孩子的發展情形。他也提到，家長可攜帶「兒童健康手冊」及「健保卡」至兒童發展篩檢服務院所預約篩檢服務，若篩檢結果顯示疑似異常，醫師將開立轉診單，轉介至北市18家早期療育評估中心或醫院進行早期療育評估鑑定，並依據評估結果安排後續療育及追蹤治療。

衛生局推出「成長遊樂園」系列活動，首先於8月21日至9月23日結合臺北市立聯合醫院婦幼院區及萬華、大同、中正親子館辦理6場免費發展篩檢活動；第二階段為「幸福好禮，等你來『檢』」抽獎活動，凡本市兒童於10月31日前完成任一階段兒童發展篩檢服務，並上傳就醫憑證至活動網頁，即可參加抽獎，獎品包含萬元家電、飯店住宿卷等；第三階段於9月14日及10月28日辦理2場衛教講座，邀請小兒科醫師說明兒童發展的意義與重要性。

