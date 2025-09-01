健康網》家長被「開學症候群」上身？ 醫：設立小目標達成就鼓勵

今天是開學日，家長也可能被「開學症候群」上身？楊聰才診所院長楊聰財指出，一般輕微者在開學後的1至2週內會逐漸消失；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今天是開學日，家長可多留意孩子可能會出現「開學症候群」！楊聰才診所院長楊聰財指出，一般輕微者在開學後的1至2週內會逐漸消失。一旦症狀持續超過1個月，且嚴重影響到日常生活、學習和人際關係，就需要警覺，並尋求精神醫療專業團隊的幫助。

楊聰財曾在臉書專頁「楊聰才」發文分享，單是調整作息就會造成親子關係緊張，開學日早上孩子會煩躁易怒，對於催促他的人，會感到不耐煩，甚至惡言相向，尤其是國三、高三學生，心理反應會加劇。一般來說，懼學、茫然、作息調不過來，半個月內會慢慢改善。

楊聰財表示，暑假是許多學生心中最美好的時光。然而，當夏日的餘暉消散，新學期的腳步到來，一股名為「開學症候群」的焦慮與不安，便開始在不少人心中悄悄蔓延。這不僅僅是孩子們的專利，從幼兒園到大學，甚至連家長和老師，都可能受到影響。

他接著說明，開學症候群是指在長假結束、即將返回學校或職場前夕，個體所出現的一系列不適應反應。它並非一種嚴格意義上的精神疾病，而更像是一種過渡期的壓力反應。儘管這個現象在暑假結束後尤為明顯，但在農曆新年、春節等較長的假期後，也同樣可能出現，因此更準確的說法應是「長假症候群」。

親師子三方共同努力 回歸正軌

楊聰財表示，如果孩子已經出現症狀，請不要過於焦慮，以下方法可以幫助他們緩解。

●規律飲食與運動：保持三餐定時定量，多攝取蔬果，避免高油高糖食物。每天進行適度運動，如慢跑、散步、瑜伽，可以幫助釋放壓力、改善睡眠。

●打造良好的睡眠環境：保持臥室黑暗、安靜、涼爽，避免在床上使用電子產品。

●正向思考：試著將焦點放在新學期可以遇到的新事物，例如，結交新朋友、學習新知識、參加有趣的社團。

●設立小目標：不要一開始就給孩子太大的壓力，可以從每天完成一件小事開始，例如完成一份作業、讀一個章節。

●尋求支持：找信任的家人、朋友或老師聊聊自己的感受，說出來就是一種釋放。如果症狀嚴重，可以考慮尋求專業心理諮詢。

●適應新環境： 如果是新的學校或班級，給自己一些時間去適應，不要急於求成。

●練習專注/正念：每天花幾分鐘時間靜坐或冥想，專注於自己的呼吸，感受當下的自己，這能幫助你平靜內心，減少焦慮。

●反思與成長：思考學習的意義，不只是為了考試，更是為了充實自我，探索世界。找到自己內在的熱情所在，讓學習變得更有意義。

